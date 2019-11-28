Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:17
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

20.3т
Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.

На этот нюанс обратило внимание издание "Буквы" и успело закскринить ошибку правой руки главы государства.

Так, в день официального визита Зеленского в Вильнюс, где он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, Мендель опубликовала свое фото. Она подписала его такими словами: "Платье для латвийской командировки".

Мендель перепутала Литву и Латвию

Мендель перепутала Литву и Латвию

Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"

Новости
"Мне такие попадаются!" Мендель пожаловалась на проблемы с мужчинами

На ошибку пресс-секретаря президента тут же обратили внимание пользователи в комментариях, подметив, что она уже не первый раз путает столь очевидные вещи.

"Господи, понабирают по объявлению инфузорий-туфелек на работу, которые ни географии элементарной не знают, так еще и троллить не умеют. Уволься на фиг. Позор", "Переобувка в прыжке! Мастер-класс от Юли", "Насчет Латвии/Литвы – уже второй фейл от ОП. Квалификация кадров явно страдает", "Позорище", – возмутились украинцы.

Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

После замечаний Мендель быстро исправила пост и попыталась оправдать жесткий прокол неудачным троллингом.

"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду", – написала она.

Ей сделали замечание за ошибку

Ей сделали замечание за ошибку

Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"

Мендель быстро исправила пост, заявив о неудачном троллинге

Мендель быстро исправила пост, заявив о неудачном троллинге

Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Юлия Мендель Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
46
Комментарии
374
120
Смешно
4
Интересно
94
Печально
67
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Evg Proliski
Evg Proliski
ТП. Агресивна ТП.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванович Геннадий
Иванович Геннадий
Красивая женщина.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Да ладно вам ))прицепились к девочке..ну очепяталась ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги