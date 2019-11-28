Перепутала Литву и Латвию: Мендель снова оконфузилась

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель попала в жесткий конфуз – в посте на своей странице в Instagram она перепутала Литву и Латвию.
На этот нюанс обратило внимание издание "Буквы" и успело закскринить ошибку правой руки главы государства.
Так, в день официального визита Зеленского в Вильнюс, где он встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой, Мендель опубликовала свое фото. Она подписала его такими словами: "Платье для латвийской командировки".
Мендель перепутала Литву и Латвию
Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"
На ошибку пресс-секретаря президента тут же обратили внимание пользователи в комментариях, подметив, что она уже не первый раз путает столь очевидные вещи.
"Господи, понабирают по объявлению инфузорий-туфелек на работу, которые ни географии элементарной не знают, так еще и троллить не умеют. Уволься на фиг. Позор", "Переобувка в прыжке! Мастер-класс от Юли", "Насчет Латвии/Литвы – уже второй фейл от ОП. Квалификация кадров явно страдает", "Позорище", – возмутились украинцы.
После замечаний Мендель быстро исправила пост и попыталась оправдать жесткий прокол неудачным троллингом.
"Платье для литовской командировки. Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду", – написала она.
Ей сделали замечание за ошибку
Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"
Мендель быстро исправила пост, заявив о неудачном троллинге
Скриншот страницы, опубликованный "Буквами"
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в Офисе президента Украины уже путали Литву и Латвию. Так, в октябре пресс-служба смогла правильно написать страну в посте только с третьего раза.
Позже в ОП заявили, что сотрудник, который написал этот пост, получил взыскание и географический атлас "в подарок".
Кроме того, пресс-служба Зеленского опозорилась, опубликовав анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.
А лично Мендель допустила ошибку, транслитерировав столицу Украины как Kiev, а не Kyiv. После этого инцидента она извинилась.
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