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25 мая • обновлено в 16:04
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Переписать историю: большинство украинцев хотели бы, чтобы президентом стала Тимошенко

1.1т
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Если бы украинцы имели возможность переголосовать, то лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко могла бы стать президентом и в 2010-м, и в 2014 году.

Таковы результаты опроса, проведенного журналисты программы "Свобода слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Согласно опросу, на выборах в 2010 году, Тимошенко получила бы более 80% голосов, а если бы пришлось выбирать, как в 2014 году, между Тимошенко и Петром Порошенко, то лидер "Батьківщины" получила бы почти 62%.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

По мнению политического эксперта Константина Матвиенко, президентство Тимошенко уберегло бы Украину от войны, потери территорий и экономического упадка.

"Избрание в 2010 году Юлии Тимошенко уберегло бы Украину от войны, человеческих, территориальных и экономических потерь. Сегодня мы были бы крепче и значительно менее подвластными кризисным обстоятельствам, вызванным глобальными мировыми проблемами", – написал аналитик на своей странице в Facebook.

Переписать историю: большинство украинцев хотели бы, чтобы президентом стала Тимошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что "банковский" закон, который 13 мая приняла Верховная Рада, – это профанация и преступление против суверенитета Украины.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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