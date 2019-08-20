Решение с последствиями: перенесет ли Украина посольство в Иерусалим

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично не поднимал вопрос о переносе посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим во время визита в Киев.

Эта тема неудобна для Украины – украинским политикам пришлось бы публично сказать израильским партнерам "нет". А этого Киев избегает, чтобы не испортить отношения с Израилем.

Как выяснил OBOZREVATEL, Нетаньяху и Зеленский придумали компромисную флормулу - вместо переноса диппредставительства открыть в Иерусалиме абсолютно новое учреждение.

Контекст

В свою очередь украинская сторона решила не ставить Нетаньяху в неудобное положение, задавая ему вопросы о позиции Израиля по российско-украинской войне. Или выясняя планы Израиля по поддержке международных санкций против РФ.

Соображения же израильских властей в этом вопросе – балансировать между Украиной и Россией, не становясь на сторону ни одного из участников конфликта.

Зеленский и Нетаньяху

О чем говорили

Поэтому главы государств ограничились вопросами о зоне свободной торговли, или признании Голодомора геноцидом (вопрос, который может быть решен только после выборов и формирования нового Кнессета).

А глава МВД Украины Арсен Аваков вообще откровенно подыграл Нетаньяху, назвав ситуацию с предвзятым отношением к украинцам на израильской границе "решенной". Что не соответствует действительности.

Однако уже после окончания визита вопрос посольства таки возник. И в неожиданном формате: Нетаньяху гасил последствия "информационной пожара" с участием своей жены (которая бросила кусок каравая на землю, чем вызвала гнев украинской аудитории) и записал видеообращение. И там, среди возражений в неуважении его жены к Украине (ведь она, мол, и специально под визит оделась в национальные цвета), израильский премьер одним из достижений встречи с Зеленским назвал "открытие представительства Украины в Иерусалиме".

Эта фраза израильского премьера моментально породила массу вопросов: о каком представительство идет речь? Каков его статус? Есть ли оно заменой посольства-консульства?

Дело принципа

Для Израиля вопрос переноса дипломатических представительств иностранных государств из Тель-Авива в Иерусалим имеет важное политическое значение – статус города Иерусалим, который является ключевым элементом израильско-палестинского конфликта, не урегулирован, а международное присутствие легитимизирует претензии Израиля на единоличное владение городом (вопреки принципу "две государства для двух народов ").

Дело в том, что Израиль считает Иерусалим (весь) своей единой и неделимой столицей, хотя его суверенитет над восточной частью города официально не признан ООН и большинством международного сообщества. Палестинцы рассматривают столицей своего будущего государства Аль-Кудс (Восточный Иерусалим), соглашаясь, что еврейская (западная) часть города будет – в случае достижения окончательного урегулирования – столицей Израиля.

Поэтому израильские политики лоббируют иностранное дипломатическое присутствие в Иерусалиме на всех уровнях, во всех зарубежных странах (и в Украине в том числе). Сначала этого удалось добиться от США – что стало знаменательным событием в истории Израиля и, конечно, добавило политических бонусов Нетаньяху.

Нетаньяху о представительстве Стопкадр видеоролика

Для Киева же такой шаг – нецелесообразен, поскольку несет множество рисков: Украина может стать участником чужого конфликта. Со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для нашей страны.

Во-первых, последствия политические. Перенос посольства Украины в Иерусалим приведет к демаршу со стороны как минимум 54 мусульманских стран, которые являются членами ООН. Конечно, это приведет к двусторонним осложнениям с ними, в т.ч. в рамках ООН и других международных организаций – эти страны до недавнего времени поддерживали все украинские резолюции по оккупированных Крыму и Донбассу.

К тому же, международная реакция на признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля имела преимущественно негативный характер. ООН, Еврокомиссия, лидеры Великобритании, ФРГ, Германии, МИД Испании и Чехии заявили о необходимости решения вопроса статуса Иерусалима путем переговоров. Генассамблея ООН приняла 21 декабря 2017 резолюцию, которая призывала государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.

Поэтому Украина рискует получить конфликт с международными организациями и странами-членами ЕС (пока ни одна европейская страна не перевела своего посольства в Иерусалим, а те, кто это анонсировал – дело до конца так и не довели).

Во-вторых, вопросы безопасности. С высокой долей вероятности станут возможнными террористические акты (в том числе в рамках так называемой "интифады ножей") против граждан Украины, проживающих в Израиле, Палестинской автономии и других мусульманских странах (возможно, и мусульманскими экстремистами в европейских странах).

Только за последние три года на территории Израиля было совершено около 400 террористических актов – при этом почти в 200 случаях эти преступления были совершены с применением холодного оружия, в 120 случаях – огнестрельного оружия, в 10 – использованы взрывные устройства. Большинство упомянутых противоправных действий произошло именно в Иерусалиме, а также в местах компактного проживания израильских арабов. При этом, динамика террористической опасности в Иерусалиме имеет тенденцию к обострению.

В-третьих, фактор финансовый. Любой переезд – удовольствие не из дешевых. По расчетам МИД, перенос посольства Украины из Тель-Авива в Иерусалим потребует дополнительной финансовой нагрузки на государственный бюджет в сумме более 2,5 млн долларов США.

При этом, расчеты не учитывают дополнительных расходов, которые могут возникнуть в процессе переезда, обустройства и обеспечения безопасности нового здания посольства. Например, расходы на перевозку детей сотрудников посольства в школу: их ежедневно автотранспортом посольства придется возить в школы Тель-Авива и обратно (поскольку в Иерусалиме отсутствуют международные и общеобразовательные школы для детей репатриантов) – а это около 250 км в день.

По данным OBOZREVATEL, ни о каком переносе дипломатического представительства Украины (посольства или даже консульства) из Тель-Авива в Иерусалим по результатам визита речи пока не идет. "Речь идет о возможности открытия инновационного офиса в Иерусалиме – и такого же офиса в Киеве, которые будут работать параллельно на привлечение инвестиций", - рассказал собеседник в дипломатических кругах.

Такая идея возникла в окружении Владимира Зеленского и Беньямина Нетаньяху, соответствующее поручение они спустили на уровень исполнителей в МИД. Сейчас эта идея еще не оформлена в концепцию, поэтому не известно даже кто там будет работать – дипломаты, госслужащие или просто наемный персонал (местный и из Украины), какой статус будут иметь эти представительства и тп.

Таким образом, идею с этим представительством можно считать компромиссным вариантом: Киев дает "пас" Нетаньяху - возможность показать своим избирателям "победу". Взамен – получить бонусы в виде политической лояльности Израиля и даже определенной помощи (лоббизм молодого украинского президента перед будущей его встречей с президентом США Трампом, с которым у Нетаньяху близкие отношения). Зато Киеву такой вариант позволяет избежать проблем с арабским миром.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!