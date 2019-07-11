"Все ворованное!" Муждабаев поддержал переименование России

Переименование России в Московию, о котором сказал советник президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев, имеет исторические основания.

"В принципе, он прав, потому что все же ворованное", – отметил OBOZREVATEL журналист Айдер Муждабаев.

"За эти века столько своровано, что уже забыли, что раньше украдено. Название Русь – ворованное, украли у Украины. Ведь Русь – это Украина, и никак иначе. У меня есть друг, который уже давно Россию принципиально называет Московией. Он считает, что нет никакой России", – признал он.

Повесть Временных Лет, иллюстрация YouTube

"Я не знаю, как это предложение реализовать. Исторически это абсолютная правда. Теперь дело за малым – создать условия, чтобы ее восстановить", – пошутил Муждабаев.

Как писал OBOZREVATEL, в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев сказал: "Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Вернем россиянам разнообразие историческое", – отметил он. Также Потураев предложил называть русский язык российским.

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