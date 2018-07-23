"Самоубийство для России": боец ООС рассказал о ситуации на Донбассе

Руководство украинских силовых ведомств заявляет о готовности активизации действий на юго-востоке страны, что в оккупационных администрациях и в Кремле воспринимают как действия, развязывающие Москве руки.

Об этом рассказал в эфире ObozTV командир взвода 10 ОГШБР Глеб Бабич.

По его словам, говорить о продвижении сил ООС вперед еще рано, однако украинской армии действовать стало значительно легче.

"И теперь то же, что происходило и раньше - расширение фронта, укрепление позиций, обеспечение будущих продвижений - теперь это вошло в систему", - ответил Бабич.

Комментируя слова заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна о том, что все силы МВД готовы занять свои позиции в ныне оккупированном Донбассе и что Госпогранслужба готова занять позиции на украинско-российской границе, Бабич ответил, что надеется на это.

Но, по его словам, для штурма должно совпасть очень много факторов. И сейчас украинские военные находятся в повышенной степени готовности из-за того, что со стороны российских оккупационных войск возникают "реперные точки", которые создают для России благоприятные ситуации для совершения самоубийственного шага – перехода в полномасштабное наступление.

"Вот сейчас, по моему мнению, один из таких моментов. Я склоняюсь к тому, что мы скорее сейчас максимально готовы отразить наступление, чем собираемся молодецким ударом что-либо совершить", - ответил Бабич.

Комментируя заявление президента Порошенко об опасности атаки России на мариупольском направлении и подготовке к ее отражению Бабич заявил, что угроза, особенно со стороны моря, понималась всегда. Но и готовность к ее отражению у украинской армии тоже была всегда.

"Это направление всегда считалось одним из наиболее удароопасных. Там мы достаточно хорошо укреплены на всех уровнях обороны, включая морскую линию. Так что ничего нового – "ах, мы начали готовится к обороне Мариуполя!" - нет", - заявил Бабич.

Он также напомнил о том, что определенная часть населения уже "сдавала" Мариуполь 50 раз, распространяя слухи и панику о неготовности украинских военных к защите украинского города-порта.

Вместе с тем Бабич признал, что сегодня в риторике России присутствует пропагандистский тезис о том, что "Украина открыла ящик Пандоры", что, по мнению Москвы, развязывает ей руки для определенных действий.

"Это поведение гопника, обвиняющего жертву, что она его спровоцировала пойти на какие-то действия", - резюмирует Бабич.

Отвечая на вопрос ведущих ObozTV о том, на сколько готовы к "российскому сценарию" украинские военные, достаточно ли на передовой техники и личного состава, Бабич ответил, что так как не является высокопоставленным военным, то может высказать свое мнение только с позиции человека, который был там многократно и все видел своими глазами.

"Там всегда достаточно сил для отражения атаки. И думаю, что наше командование не на столько глупо, чтобы не усилить удароопасное направление", - ответил Бабич.

В ходе разговора был поднят вопрос о том, какой населенный пункт может быть первым в череде освобожденных городов Донбасса.

По мнению Бабича, стоит вначале подумать, что именно делать и чем это все закончится.

"С точки зрения доступности населенных пунктов, я, подчёркиваю – лично – считаю самым вероятным вариантом, пробным шаром, может стать Горловка. Но еще раз акцентирую – это мое частное мнение. Даже не как военного, а как гражданина", - сказал Бабич.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинские военные на передовом направлении в зоне конфликта на Донбассе укрепили свои позиции, прорыв на передовой траншеи более 1,5 км в длину.