Переговоры с ОРДЛО: у Зеленского отреагировали на петицию по скандалу с Ермаком

Офис президента Украины ответил на петицию с требованием отозвать подписи главы ОП Андрея Ермака под протоколом заседания ТКГ за 11 марта 2020 года.

Сбор подписей был начат 16 марта и набрал уже более 28 тысяч. В понедельник, 6 апреля, пресс-служба Владимира Зеленского опубликовала ответ, отметив, что президент не имеет права отзывать подпись под документом, подписанным в Минске.

В сообщении подчеркнули, что вопрос создания Консультативного совета с ОРДЛО необходимо обсудить и проработать со всеми участниками "нормандского формата" – Россией, Германией и Францией.

Отмечается, что протокол носит декларативный характер, не предусматривает правовых последствий и не легитимизирует субъектность ОРДЛО.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский Коллаж

"Согласно Конституции Украины, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Протокол не является международным договором, поэтому полномочия президентом на подписание/решение об отзыве подписей под рабочим документом не регламентировано законодательством", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После этого в рядах "слуг народа" разгорелся внутренний конфликт. Десятки нардепов выступили с осуждением таких шагов. Однако вскоре они встретились с Ермаком, выяснив, что якобы "никакой "зрады" не было".

Сам Ермак позже подчеркнул, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО. Речь идет о людях, которые не причастны к военным действиям, но проживают на оккупированном Донбассе.

При этом недавно Ермак оказался в центре "коррупционного" скандала из-за публикации записей с его братом Денисом. Делом активно занялись правоохранители, а в Офисе Зеленского заявили, что "пленки Ермака" не имеют отношения к реальности.

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