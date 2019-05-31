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Переговоры Путина с Зеленским: в АП сделали заявление 

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В Администрации президента Украины допускают телефонные переговоры главы государства Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил заместитель главы АП Вадим Пристайко 30 мая после встречи Зеленского с главами МИД Германии и Франции, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть много планов по телефонным разговорам, включая, возможно, и с Путиным. Особенно, когда это касается важных для нас вопросов. Предыдущий президент (Петр Порошенко. — Ред.) говорил с президентом Путиным, как вы помните", — сказал он.

Также Пристайко отметил наличие определенных "креативных" идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще должны поработать эксперты и выйти на конкретные решения.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", — сказал он.

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Пристайко указал, что для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", — сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча лидеров стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться в середине июля.

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Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Украина
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
зе уже тренироваться по разговору с автоответчиком в Кремле?
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Юг Руси
Юг Руси
Надо было Зеле по-меньше языком ляскать, теперь ВВ пошлёт его ласково
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