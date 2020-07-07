Переговоры по Донбассу зашли в тупик? Что требует Россия и чему сопротивляется Украина

На недавних переговорах по Донбассу между представителями стран "нормандской четверки" в Берлине Москва потребовала от Украины изменить Конституцию и прописать в ней особый статус ОРДЛО. На что РФ предложили выполнить договоренности по прекращению огня и обмену пленными, достигнутые ранее. В связи с этим Россия взяла выжидательную позицию.

Чего именно Москва добивается от Киева и что будет с форматом переговоров дальше – читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия хочет закрыть вопрос по Донбассу из-за западных санкций

Еще перед официальной встречей в Берлине между российским куратором переговоров по Донбассу Дмитрием Козаком и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в прессу попал документ с т.н. требованиями Кремля.

Один из приоритетных пунктов для россиян – закрепить особый статус Донбасса в Конституции Украины до 6 июля. Москва настаивала еще на разведении войск и обмене пленными.

Несколько российских политологов в комментарии OBOZREVATEL отметили, что это условия Владимира Путина. Как только Украина согласится на них, он надеется, что Запад снимет часть санкций. Из-за экономического кризиса в России такой поворот должен был стать позитивным сигналом как для ближнего круга Кремля, так и для самого населения в плане идеологии. А пандемия коронавируса, по мнению экспертов, идеальное время для подобных маневров, поскольку мировые лидеры могут быть значительно сговорчивее.

"Дедлайн – 9 мая, праздник 75-летия Победы, когда все должны были приехать в Москву, но поскольку этого не случилось, срок сдвинулся на 3 сентября. До этого момента Путину важно продемонстрировать миру, что мы тут договорились, с Украиной все нормально, война прекращается и давайте снимать с нас санкции. Думаю, он мыслит приблизительно так", – предположил OBOZREVATEL бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Зеленский и Ермак выступили против

Через день после переговоров в Берлине, на них отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Относительно условия России по представлению закона об "особом статусе Донбасса" до 6 июля, он сказал, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, и принятия такого закона.

"Мы независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная риторика. Я знаю, что встреча в Берлине прошла очень неплохо, предметно. Больше ничего пока комментировать", – подчеркнул он.

Украинская делегация в Берлине на переговорах по Донбассу Гордон

Ни до 6 июля, ни после этой даты, внесение изменений в Конституцию, именно в части предоставления особого статуса части Донецкой и Луганской областей невозможно, заверила в комментарии OBOZREVATEL председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны, нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Мы не можем выполнить требование России о внесении изменений в Конституцию Украины. Об этом заявил и Ермак в Берлине, и неоднократно говорил президент Зеленский", – уточнила она.

На уточнение, а не зайдут ли переговоры по Донбассу в тупик, политик отметила, что "они сейчас уже находятся в тупике из-за того, что Россия не хочет признавать себя стороной конфликта и брать формальную ответственность за действия или бездействие марионеточных режимов".

Что с переговорами по Донбассу будет дальше

Украине стоит работать с широким кругом партнеров, чтобы единым фронтом добиваться от России ряда действий. В частности, чтобы она не придумывала новые трактовки предыдущих договоренностей, не выставляла новых требований и условий, а начала выполнять соглашения 6-летней давности. Так считает бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"По результатам этого раунда переговоров была общая трехсторонняя позиция Украины и наших международных партнеров (Германия и Франция. – Ред.), которые представляют участие цивилизованного мира. И хотя Россия с этими наработками не согласилась, хорошо, что такое подготовительное сотрудничество восстановлено. Что может быть дальше? За последний год в поведении РФ ничего не изменилось с точки зрения ее целей, поведения и поставленных задач. Проведение переговоров будет продолжаться на каком-то уровне", – подчеркнула она в комментарии OBOZREVATEL.