Переговоры по Донбассу: политик назвал ключевую ошибку Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский готов идти на уступки ради мира на Донбассе, однако он не учитывает, что президенту РФ Владимиру Путину нужна только война.

Такое мнение в эфире программы The Guest на ObozTV высказал украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов, комментируя переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Я думаю, что со стороны Зеленского это было искреннее намерение, и возможно даже вера в то, что достаточно только захотеть, вернуть Леонида Кучму в Минск, сказать, что мы прекращаем стрелять, и даже развести вооружения в Станице Луганской. Показали, что Зеленский готов практически на все, Кучма даже сделал одностороннее заявление о неответе на обстрелы украинской стороны", – отметил Юсов.

"Но оказывается, проблема в том, что предыдущие пять лет война продолжалась не потому, что Украина так хотела, или что украинские военные были плохими – как высказалась спикер президента, "иногда поддавались на провокации и стреляли по мирному населению". Безусловно, это не так. А потому, что Путин не хотел и не хочет прекращать войну. Подконтрольные ему террористы и российско-террористические войска не идут на уступки", – заявил он.

Как отметил политик, "Путин не хочет мира, Путин хочет капитуляции Украины, демонтажа независимого государства".

"Речь шла не только о Крыме, речь шла об уничтожении независимости, об одесской "народной республике", харьковской, донецкой, бессарабской и так далее. Путину надо уничтожить государство Украина", – добавил он.

Новости В команде Зеленского разнесли его же идею по Донбассу

По словам Юсова, Украина должна вести переговоры с Кремлем "исключительно в присутствии представителей стран-подписантов Будапештского меморандума, чтобы они давили не на Украину относительно капитуляции, а на Путина относительно выполнения своих обязательств".

fakty.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером пожаловался, что Россия не поддерживает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе.

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