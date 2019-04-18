"Перебил бы Зеленскому дорогу": Савченко назвала роковую ошибку Порошенко

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которую недавно освободили из-под стражи, заявила, что у действующего президента Петра Порошенко был бы шанс на второй срок, если бы он выпустил ее на свободу раньше.

Об этом политик сказала в интервью телеканалу NEWSONE, комментируя ход предвыборной гонки в Украине.

"Если бы Порошенко был умный, если бы у него не были политтехнологи из Кремля, потому что мне кажется, что просто рука Кремля дает ему те политтехнологические советы... то он бы выпустил Савченко до первого тура, дал бы ей зарегистрироваться кандидатом в президенты и тогда у него было бы две "пули", или две "торпеды", – Зеленский и Савченко", – сказала нардеп.

Надежда Савченко EADaily

Она пояснила, что ее кандидатура, как и кандидатура Владимира Зеленского, якобы находятся "в одном поле игры".

"Это было бы слишком, и он [Порошенко] бы выиграл", – заявила политик, добавив, что таким образом действующий глава страны "перебил бы Зеленскому дорогу".

Савченко раскритиковала предвыборную стратегию Порошенко, отметив, что "люди ждут новые лица в политике". До так называемой "новой генерации" в политике она отнесла не только себя и Зеленского, но и музыканта Святослава Вакарчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, генрокурор Юрий Луценко заявил, что освобождение Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана не будет означать снятия с них обвинения.

Заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк ранее сказал, что шансы на проход политической силы "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" в Верховную Раду на предстоящих парламентских выборах в октябре 2019-го равны нулю.

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