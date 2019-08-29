Военная помощь США Украине: куда идут американские деньги

Президент США Дональд Трамп "заморозил" военную помощь Украине - чтобы убедиться, что выделяемые деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

По данным американских СМИ, заблокированы пока что только 250 млн. долларов помощи по линии Пентагона на этот фискальный год (заканчивается 30 сентября).

OBOZREVATEL разбирался, на какие военные программы идут американские деньги.

Контекст:

Суммы американской военной помощи Украине росли каждый год, но качественное наполнение закупаемого оборудования желает лучшего.

Многие статьи военной помощи США Украине засекречены.

США могут шантажировать новые власти Украины отменой финансирования военных программ из-за контракта с Китаем

Военная помощь США Украине AFP

США в 2019 года планировали выделить на помощь Украине более 695 млн долларов: это деньги как на безопасность и оборону, так и техпомощь на борьбу с коррупцией, реформы энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь. Из них 250 млн долларов - на потребности только Министерства обороны Украины (в частности, 50 млн долларов на приобретение летального оружия оборонного характера). Их то Трамп и якобы решил “заморозить”.

Для сравнения, годом ранее (в 2018 году) расходы на поддержку обороны Украины составили 620.700 млн. долларов.

Аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что Дональд Трамп вообще скептик относительно помощи США другим странам. “То есть это далеко не только нас касается. Что мол только вот мы такие плохие”, - написал он на своей странице в Фейсбук.

Куда и на что идут американские деньги военной помощи - с разбивкой по годам начиная с 2014, можно увидеть по сводным данным Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВС Украины. По сравнению с другими странами Запада у США - самая большая часть.

Военнная помощь Украине от стран Запада АрмияИнформ

Но как видно, американцы предоставляют, преимущественно, вспомогательную технику - бронежилеты, полевые госпитали, радиостанции, джипы ХАММЕР различных модификаций (медицинские и многоцелевые), радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, контрснайперские системы, а также оптические прицелы и миноискатели. Было даже 5 быстроходных резиновых катеров (с жестким дном) и 25 БПЛА. Пиком предоставления помощи считаются поставки высокотехнологичных противотанковых комплексов Javelin.

Не включены в этот список проекты, реализация которых еще не закончена. Так, ожидается поставка двух 34-метровых патрульных катера класса "Айленд" (Island). США также обучили 25 моряков, которые будут нести службу на этих катерах.

Идет строительство оперативно-командного центра ВМС в Очакове с участием американских специалистов.

Украинская сторона также добивается покупки американской системы ПВО “Patriot” - но до сих пор американцы отказывали Киеву из-за опасений за сохранность комплекса, а также из-за вероятной негативной реакции России.

Кроме того, есть и другие проекты, но они неизвестны широкой общественности, поскольку многие статьи военной помощи США Украине засекречены.

Ложка дегтя в банке меда

Непредсказуемые негативные последствия может иметь скандал с поставкой американской "Worldwide Aeros Corp" подвесной системы раннего предупреждения для нужд Госпогранслужбе в Мариуполе. СБУ 22 июня 2019 года заявила, что контракт с этой компанией был заключен "без наличия реальной потребности". Другими словами, система не нужна Украине, верните деньги.

При этом станция является во многом уникальной. Во-первых, она одновременно отслеживает ситуацию сразу в воздухе, на суше и на море и позволяет пограничникам не оставаться “слепыми”.

Во-вторых, контракт был на контроле у американской стороны - зимой 2016-2017 года открывать ее в Мариуполь приехали, кроме посла США Мари Йованович, сразу три сенатора США от Демократической и Республиканской партий: легендарный Джон Маккейн, Линдси Грэм и Эми Клобушар.

В-третьих, для американо-украинского военного сотрудничества ее открытие стало настоящим прорывом — не только как первая поставка новейших американских технологий в Украину, но и как сигнал другим частным американским компаниям, занимающимся военно-техническими разработками: “с Украиной можно работать!”

Какой сигнал теперь Киев посылает американцам?

Не все то золото, что блестит

Белесков также считает, что и переоценивать роль американской помощи не стоит.

"Материально-техническая помощь США и в 2014-16 годах, когда ее давали больше, не была критической с точки зрения способности Украины сопротивляться РФ. Основное бремя несла сама Украина. Теперь же американская материально-техническая помощь и подавно не так важна - пара десятков ПУ (пусковых установок - ред) ПТРК Javelin и 210 ракет к ним - это ничто по сравнению с сотнями ПУ ПТРК "Стугна-П" и "Корсар" и тысячами ракет к ним за 2018 год" , - считает аналитик.

Он также подчеркнул, что основная масса американских средств сейчас идет на всевозможные тренинги и подготовку кадров, а также на обслуживание ранее предоставленной американцами техники.

Информационная поддержка

Стоит обратить внимание и на дату появления информации о якобы блокировании военной помощи Украине в Politiko: как раз сейчас в Украине находится советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Тут он, среди прочего, пытается убедить власти Украины отказаться от продажи Китаю завода “Мотор Сич”.

Скажем сразу: Украина тоже не в восторге от перспективы потери такого важного актива. И год назад СБУ как раз расследовала эту сделку собственника завода Вячеслав Богуслаева с китайской стороной. В результате проект был действительно на какой-то момент приостановлен.

Но то было при прошлой власти. А как поведут себя в этом вопросе власти новые - пока неизвестно. Поэтому не исключено, что “слив” в СМИ является сигналом Вашингтона по “принуждению к диалогу” президенту Владимиру Зеленскому - выбирайте с кем дружить: с США или Китаем. То есть, если будет продолжено оборонное сотрудничество с китайцами - то не будет никакой военной помощи США Украине (пока всего 250 млн, еще столько же запланировано и на следующий год).

Да и происходит все это накануне вероятной (!) встречи Владимира Зеленского с Трампом в Польше и его визита в США - такими важными для нового президента мероприятиями.

В условиях геополитического противоборства США и Китая Украина оказалась между двух огней. И Киеву придется выбирать сторону.

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