МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Александр Морозов
Александр Морозов
Российский политолог и философВсе статьи автора

Варфоломей войдет в историю: он дал сильный рычаг украинцам

6.6т

Сегодня собор в Киеве, идет завершение создания Поместной церкви в Украине

Это - огромное историческое событие, имеющее много проекций. С политической стороны - это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех "постсоветских земель". "Византия", "греки" вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны "неосоветской евразии", в которую завернула ходом исторического развития "Москва".

Варфоломей войдет в историю: он дал сильный рычаг украинцам

Политически Москва теперь представляет фундаментальную угрозу для будущего славянских народов Евразии и уходить от нее надо быстро и как можно дальше. Поэтому я убежден, что патриарх Варфоломей войдет в историю, как человек, который во всяком случае дал шанс, дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль.

С церковной стороны, это не менее масштабное событие. Русская церковь, в которой мы крещены, пережила мало с чем сопоставимый опыт в ХХ веке, она столкнулась с истреблением, с жестокими манипуляциями со стороны государства, со сломанным хребтом прожила длинный послевоенный период внутри официально атеистического государства. Но она не справилась с полученной свободой после 1991 года.

Новости
Каков рейтинг, таков и Томос: что принесет потешный Собор его участникам

Церковное возрождение, которое приветствовали все, переросло себя и превратилось в очень сытый и секулярный по духу триумфализм. Всю трагедию ХХ века Москва конвертировала в чартеры коррупционеров на Афон и риторику о том, "какие мы большие" и как "наши границы не кончаются нигде". Поэтому Господь, глядя на это - и смирения ради - мудро решил разрушить полностью всю эту постсоветскую концепцию "канонической территории", в которой слепо уверились кремлевские "триумфалисты".

Иначе говоря, сегодняшний собор в Киеве - это важное событие не только для украинцев и для всех православных на территории Евразии, но и для всех, в том числе и совершенно секулярных людей. На мой взгляд, это выглядит как важный исторический шанс.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр МорозовАлександр Морозов
Персона
Патриарх Варфоломей
Место
Украина
Теги
Томосправославие в России
Источник
Источник:Facebook Александра Морозова
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
0
9
Смешно
27
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Он не вошёл в историю,он в неё ВЛЯПАЛСЯ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Графский Степан
Графский Степан
Ильенко Александр, типа скоро?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Финита ля комедия. Сегодня двойной праздник всемирно исторического значения! Украинский народ получает давно выстраданную независимость от орды! Славяне воскрешают очищенную от ордынской пакости каноническую Церковь,которой предстоит в будущем стать центром славянского единства. Гундяевские прислужники сатанинской власти обретают давно заслуженный статус раскольнической секты! И это хорошо! Слава Украине! С праздником ,славяне!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги