Паспорт не нужен? На выборах зафиксировали грубые нарушения

Гражданская сеть "ОПОРА" зафиксировала ряд нарушений на внеочередных выборах в Верховную Раду.

По данным пресс-службы организации, в Хмельницкой области избирательная комиссия выдала бюллетень без предъявления паспорта.

Женщина проголосовала, бросила бюллетень в урну и ушла домой, сообщил наблюдатель.

Кроме того, на избирательном участке №560055 (с. Балаховичи Владимирецкого района Ровенской области) избиратель получил бюллетени для голосования без паспорта, предъявив водительские права.

На замечание наблюдателя "ОПОРЫ" председатель избирательной комиссии сообщила, что больше такого не повторится: избирательные бюллетени будут выдавать по предъявлению паспорта гражданина Украины.

Избирательный участок №560055 Пресс-служба "ОПОРЫ"

Отметим, выдача бюллетеня избирателю без предъявления паспорта может содержать признаки нарушения статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, карается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на округе №76 заменили 558 бюллетеней из-за ошибки о выбывшем кандидате.

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