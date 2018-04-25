"Гвозь в крышку гроба": в Раде сказали, что изменилось для России

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция, в которой прописано, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей находятся под "фактическим управлением" со стороны РФ, признает оккупацию Донбасса.

"Это еще один гвоздь в гроб дискуссий о том, оккупирован Донбасс или не оккупирован", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции БПП Мустафа Найем.

По его словам, после принятия резолюции, становится понятным, что Россия руководит оккупированной территорией, управляет ее государственными органами а это значит, что эта территория находится под эффективным контролем РФ.

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"Теперь идет дискуссия, можно считать эффективный контроль оккупацией или нет, но это уже бессполезная дискуссия, потому что эффективное управление является признаком оккупации, поэтому эту территорию можно считать оккупированной, что признано международными нормами и международными институтами", – заявил нардеп.

Кроме этого, по словам Найема, благодаря резолюции Украина может потребовать от России возмещения ущерба нанесенного оккупацией территорий.

"Они конечно могут не признать решений международных судов, но они признают Женевскую конвенцию. Если брать ситуацию нормальной, если Россия будет выполнять решения международных судов, то сейчас у нас появился еще один очень весомый аргумент в нашу пользу, и очень весомый инструмент, который может позволить эти убытки действительно взимать", – сказал он.

По словам нардепа, признание оккупации Донбасса международными институтами дает толчок для будущей деоккупации территорий.

"Любая деоккупация невозможна без признания оккупации, в этом смысле само признание оккупации, это означает, что хотя бы наметилась цель. Они признали оккупацию, и это может быть толчком для усиления санкций, так как оккупация противоречит международному праву. И теперь все больше и больше будут пресекаться разговоры о внутреннем конфликте в Донбассе, а что это межгосударственный конфликт", – добавил Найем.

Как ранее сообщал "Обозреватель", резолюция ПАСЕ, в которой признается, что временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей находятся под "фактическим управлением" со стороны РФ, имеет ряд важных для Украины моментов.