Партия Зеленского проводит решающий съезд перед выборами: онлайн-трансляция

Политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского в 12:00 9 июня начала свой решающий съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Как известно, ранее мероприятие перенесли на один день, так как в политической силе не успели рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов. Вместе с этим в СМИ уже появилась информация о "выкупе" мест в партии.

Партия "Слуга народа" "ТСН"

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

12:00 В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве стартовал съезд партии "Слуга Народа".

Логотип партии "Слуга народа"

На что рассчитывают

Руководитель избирательного штаба Александр Корниенко ранее заявлял, что партия “Слуга народа” хочет сформировать коалицию в Верховной Раде самостоятельно, без участия других политических сил.

Он ожидает, что им удастся занять в украинском парламенте свыше половины мест — 226 и больше.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — создать коалицию из одной политической силы", — подчеркнул Корниенко.

Кто есть кто в "Слуге народа"

27 мая 2019 года партию "Слуга народа" возглавил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Штаб партии "Слуга народа" возглавил Александр Корниенко, который до этого был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Руководителем диджитал-направления "Слуги народа" стал основатель digital-агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров, который отвечал за это направление и во время президентской кампании.

Пресс-секретарь партии "Слуга народа" — Татьяна Циба.

Скандал

Какие шансы

Согласно последним соцопросам, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует проголосовать почти половина избирателей - 48,2%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.

В то же время журналисты заподозрили политсилу в проплаченности принятия решения по кандидатам.

Масла в огонь подливают из других "лагерей". В частности, глава штаба партии "Сила и честь" Дмитрий Гордон призвал президента Владимира Зеленского не допустить попадания "негодяев" в списки политсилы "Слуга народа". "В вашу фракцию уже затягивают троянских коней, в список. Там уже, как мне говорят, продают места, от 500 тысяч до миллиона долларов за место. Я уверен, Владимир Зеленский этого не знает, он очень порядочный человек", - заявил Гордон.

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