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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Партия Зеленского проводит решающий съезд перед выборами: онлайн-трансляция

1.3тЧитать материал на украинском

Политическая партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского в 12:00 9 июня начала свой решающий съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Как известно, ранее мероприятие перенесли на один день, так как в политической силе не успели рассмотреть анкеты всех желающих баллотироваться. (Чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте до конца страницы).

Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов. Вместе с этим в СМИ уже появилась информация о "выкупе" мест в партии.

Новости
Лидер – "Слуга народа": названы партии, которые могут пройти в новую Раду

Партия "Слуга народа"

Партия "Слуга народа"

"ТСН"

OBOZREVATEL следит онлайн за происходящим:

12:00 В Национальном ботаническом саду имени Гришко в Киеве стартовал съезд партии "Слуга Народа".

Логотип партии "Слуга народа"

Логотип партии "Слуга народа"

На что рассчитывают

Руководитель избирательного штаба Александр Корниенко ранее заявлял, что партия “Слуга народа” хочет сформировать коалицию в Верховной Раде самостоятельно, без участия других политических сил.

Он ожидает, что им удастся занять в украинском парламенте свыше половины мест — 226 и больше.

"Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум — создать коалицию из одной политической силы", — подчеркнул Корниенко.

Кто есть кто в "Слуге народа"

27 мая 2019 года партию "Слуга народа" возглавил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Штаб партии "Слуга народа" возглавил Александр Корниенко, который до этого был координатором штаба Зеленского на президентских выборах.

Руководителем диджитал-направления "Слуги народа" стал основатель digital-агентства SMMSTUDIO Михаил Федоров, который отвечал за это направление и во время президентской кампании.

Пресс-секретарь партии "Слуга народа" — Татьяна Циба.

Скандал

Какие шансы

Согласно последним соцопросам, за партию Владимира Зеленского "Слуга народа" планирует проголосовать почти половина избирателей - 48,2%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батьківщина" (6,9%) и партия Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну а пока....люди мрут в зоне АТО)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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