Партия Зеленского отправит будущих нардепов на известный курорт: что известно

Кандидаты в народные депутаты от президентской партии "Слуга народа", которые прошли в новую Верховную Раду, отправятся в Трускавец на семидневное обучение от Киевской школы экономики.

Об этом сообщил в Facebook почетный президент КШЭ и первый заместитель главы совета Нацбанка Тимофей Милованов.

"Обучение будет максимально интенсивным, жестким и насыщенным. Именно такой формат мы разработали совместно с представителями партии. Мы на неделю едем в Трускавец, который станет местом для этой "Спарты", – рассказал он.

Партия "Слуга народа" delo.ua

По словам Милованова, будущих нардепов ждет насыщенная программа: они будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов на протяжении семи дней с 8:30 до 21:30.

"В комплексе с лекционными занятиями студенты будут обрабатываться полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день предусмотрено три маленькие перерывы и время на обед и ужин. И даже участники будут выполнять задания от преподавателей", – поделился он подробностями.

Милованов объяснил, почему местом проведения интенсива выбрали именно Трускавец.

"Потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых. При выборе места для обучения мы столкнулись с препятствием: несмотря на тот факт, что Украина развивает рекреационную составляющую экономики, пока нет комплексов, которые могут обеспечить одновременное обучение почти трех сотен человек. Поэтому остановили свой выбор на комплексе в Трускавце, где раньше проводили свои учения крупные международные и украинские компании", – написал он.

Зеленский и партия "Слуга народа" Известия

Почетный президент Киевской школы экономики также раскрыл финансовые детали проекта.

"Отвечаем: мы подписали коммерческий контракт с политсилой "Слуга народа". Такие же контракты с нами может заключить любая политсила, коммерческая компания, неприбыльная организация или физическое лицо. Мы открыты для всех. Стоимость контракта со "слуг народа" будет указана в отчете партии", – подчеркнул Милованов, заверив, что учебное заведение не выступает в поддержку определенных политсил.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в нардепы от президентской политсилы и секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия рассказал, что после оглашения результатов выборов "слуги народа" отправятся на 7 дней в школу парламентария.

Вскоре в Киевской школе экономики заявили, что получили заявки на обучение еще от двух политсил.

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