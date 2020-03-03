Вечером во вторник, 3 марта, народные депутаты "Слуги народа" собрались на закрытую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, встреча началась в кинозале Верховной Рады (чтобы посмотреть все фото и видео доскролльте новость до конца).
На заседании присутствуют, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак. Предварительно, политики должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.
OBOZREVATEL следит за происходящим и предлагает онлайн-трансляцию:
19:59 – Алексей Гончарук просит суд запретить главе ВРУ Дмитрию Разумкова до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда.
19: 50 – OBOZREVATEL узнал, что Зеленский озвучил предложения по новым министрам:
Денис Шмыгаль - премьер-министр вместо Алексея Гончарука.
Роман Жуковский (сейчас работает в Мировом банке. - Ред.) – на министра экономики вместо Милованова.
Тимофей Милованов станет министром сельского хозяйства.
Игорь Уманский - министр финансов.
Игорь Корыстылев - министр промышленного развития и оборонного комплекса,
Арсен Аваков остаётся главой МВД.
19:45 – На встречу прибыл президент Украины. Появились фото и видео его кортежа.
19:17 – По словам "слуги" Александра Качуры, существует большая вероятность того, что все правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком уйдет в отставку, заявил он "Прямому".
19:00 – По данным источника нашего издания, вероятно, своих кресел лишатся:
министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;
министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;
министр соцполитики Юлия Соколовская.
На своих должностях, по информации OBOZREVATEL, останутся:
министр внутренних дел Арсен Аваков;
министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет;
министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Слуги народа" собрались на закрытую встречу
Коллаж
18:30 – Перед встречей OBOZREVATEL пообщался с народным депутатом Сергеем Ионушасом, которому прочили кресло Генпрокурора. Он заявил, что предложения ему пока не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным источников OBOZREVATEL, Алексей Гончарук на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 марта может подать в отставку.
Сам Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако слухи о своем возможном увольнении он опроверг.
Новым премьер-министром может стать нынешний вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль.
По данным соцопросов, 44% украинцев высказались за отставку Кабмина во главе с Алексеем Гончаруком, 37% – против.
Народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин пояснил, что фракция должна принять решение относительно увольнения премьер-министра или других членов Кабмина после собрания 3 марта.
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