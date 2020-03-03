Вечером во вторник, 3 марта, народные депутаты "Слуги народа" собрались на закрытую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, встреча началась в кинозале Верховной Рады (чтобы посмотреть все фото и видео доскролльте новость до конца).

На заседании присутствуют, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак. Предварительно, политики должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.

OBOZREVATEL следит за происходящим и предлагает онлайн-трансляцию:

19:59 – Алексей Гончарук просит суд запретить главе ВРУ Дмитрию Разумкова до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда.

19: 50 – OBOZREVATEL узнал, что Зеленский озвучил предложения по новым министрам:

Денис Шмыгаль - премьер-министр вместо Алексея Гончарука.

Роман Жуковский (сейчас работает в Мировом банке. - Ред.) – на министра экономики вместо Милованова.

Тимофей Милованов станет министром сельского хозяйства.

Игорь Уманский - министр финансов.

Игорь Корыстылев - министр промышленного развития и оборонного комплекса,

Арсен Аваков остаётся главой МВД.

19:45 – На встречу прибыл президент Украины. Появились фото и видео его кортежа.

19:17 – По словам "слуги" Александра Качуры, существует большая вероятность того, что все правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком уйдет в отставку, заявил он "Прямому".

19:00 – По данным источника нашего издания, вероятно, своих кресел лишатся:

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;

министр соцполитики Юлия Соколовская.

На своих должностях, по информации OBOZREVATEL, останутся:

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Слуги народа" собрались на закрытую встречу Коллаж

18:30 – Перед встречей OBOZREVATEL пообщался с народным депутатом Сергеем Ионушасом, которому прочили кресло Генпрокурора. Он заявил, что предложения ему пока не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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