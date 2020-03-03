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3 марта • обновлено в 20:05
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"Слуги народа" собрались на закрытую встречу с Зеленским: онлайн

14.5т
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Вечером во вторник, 3 марта, народные депутаты "Слуги народа" собрались на закрытую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, встреча началась в кинозале Верховной Рады (чтобы посмотреть все фото и видео доскролльте новость до конца).

На заседании присутствуют, в частности, глава Офиса президента Андрей Ермак. Предварительно, политики должны обсудить вероятные перестановки в Кабмине.

OBOZREVATEL следит за происходящим и предлагает онлайн-трансляцию:

19:59 – Алексей Гончарук просит суд запретить главе ВРУ Дмитрию Разумкова до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания ВРУ 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины и/или освобождения кого-либо из членов Кабмина. Об этом говорится на сайте Окружного административного суда.

19: 50OBOZREVATEL узнал, что Зеленский озвучил предложения по новым министрам:

  • Денис Шмыгаль - премьер-министр вместо Алексея Гончарука.

  • Роман Жуковский (сейчас работает в Мировом банке. - Ред.) – на министра экономики вместо Милованова.

  • Тимофей Милованов станет министром сельского хозяйства.

  • Игорь Уманский - министр финансов.

  • Игорь Корыстылев - министр промышленного развития и оборонного комплекса,

  • Арсен Аваков остаётся главой МВД.

19:45На встречу прибыл президент Украины. Появились фото и видео его кортежа.

"Слуги народа" собрались на закрытую встречу с Зеленским: первые подробности онлайн

19:17 – По словам "слуги" Александра Качуры, существует большая вероятность того, что все правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком уйдет в отставку, заявил он "Прямому".

19:00 – По данным источника нашего издания, вероятно, своих кресел лишатся:

  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов;

  • министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая;

  • министр соцполитики Юлия Соколовская.

На своих должностях, по информации OBOZREVATEL, останутся:

  • министр внутренних дел Арсен Аваков;

  • министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет;

  • министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Слуги народа" собрались на закрытую встречу

"Слуги народа" собрались на закрытую встречу

Коллаж

18:30 – Перед встречей OBOZREVATEL пообщался с народным депутатом Сергеем Ионушасом, которому прочили кресло Генпрокурора. Он заявил, что предложения ему пока не поступало.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины политика Партия Слуга народа
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Видать у них репетиция, на пианино играть будут.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-С 1-го марта украинцы могут ездить в Россию только по загранпаспортам. -Интересно, по какому паспорту их будут пускать в Крым?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Почему повышение пенсий в Украине перенесли с марта на сентябрь? -Потому что Зеленский - наш учитель, который собрал с пенсионеров деньги на шторы для своего кабинета.
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