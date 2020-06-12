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12 июня • обновлено в 10:09
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Партия Медведчука поздравила оккупантов с Днем России от имени украинцев

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Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую возглавляет Виктор Медведчук, поздравила страну-агрессора с Днем России.

Обращение по этому поводу появилось на сайте политической силы. В нем отмечается, что украинцев с россиянами якобы связывают семьи и общая история. При этом никак не упоминается оккупация Крыма и военная агрессия, которую РФ развязала на Донбассе.

"Партия ОПЗЖ от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником – Днем России! Что бы ни говорил президент Украины Зеленский, но с Россией нас связывают не просто общие границы, а прежде всего родственные связи, тесно переплетенные человеческие судьбы, духовные и культурные ценности, общее историческое наследие, победа в Великой Отечественной войне и память об этой великой победе, сплотившая наши народы на века", – говорится в заявлении партии Медведчука.

Поздравление, которое ОПЗЖ разместила на своем сайте

Поздравление, которое ОПЗЖ разместила на своем сайте

Сайт ОПЗЖ

Также политсила считает, что все попытки власти и "национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства" вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между двумя странами якобы потерпели фиаско.

"Украинцы устали от русофобской истерии, от политики ненависти и прекрасно понимают, что сегодня Украина как никогда нуждается в развитии диалога с Россией, радикальной смене экономического курса и восстановлении стратегического экономического партнерства с РФ", – заявили в ОПЗЖ.

Подытоживая, в политсиле Медведчука отметили, что Украина и Россия, по их мнению, должны выстраивать диалог и идти на компромиссы. Именно это якобы является путем к миру и согласию, восстановлению "добрососедских" отношений между странами и благосостоянию народов.

Виктор Медведчук

Виктор Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от ОПЗЖ Илья Кива озвучил неоднозначное высказывание о том, что украинцам как нации якобы грозит гибель и полное исчезновение. Его слова также опубликовали на сайте партии.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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