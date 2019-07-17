Парад в День Независимости будет: где и кто примет участие

В ответ на решение президента Владимира Зеленского об отмене военного парада 24 августа, ветераны АТО планируют организовать собственный парад на День независимости Украины.

"Как только стало понятно, что новой власти это по барабану, когда Зеленский не подписал указ, ветераны АТО сказали: чувак, окей, вопросов нет, мы проведем свой парад", – заявил OBOZREVATEL боец ВСУ, артиллерист резерва Андрей Кобзарь.

"Мы показали, что умеем классно самоорганизовываться, и в этом наша сила. Нам не нужно высокое начальство, команды, отмашки. Я на связи со своими ребятами, я был и в Нацгвардии, и в Вооруженных Силах. Соберемся", – заверил он.

Военный парад на Крещатике 24 августа 2018 года prm.ua

По его словам, в настоящее время будущие участники военного парада обсуждают его формат, в частности, каким образом будут формироваться парадные расчеты – по подразделениям – побригадно, побатальонно – или по родам войск.

Что касается локации для проведения парада, то этот вопрос, по словам Кобзаря, давно решен. "Какая может быть локация, кроме Крещатика? Только Крещатик!"

Он также сообщил, что намерен принести на парад боевое знамя его батареи, которое в настоящее время находится на хранении в музее "Киевская крепость".

"Что касается вооружения, то оно слишком надежно закопано, чтобы его лишний раз откапывать", – пошутил боец.

И добавил: "Мы на параде и без вооружения производим впечатление. Производить впечатление даже безоружными – это наша отличительная черта. Мы достаточно убедительны, даже без оружия".

Как писал OBOZREVATEL, президент Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости. Парад в документе не упоминается. Ранее Андрей Кобзарь по этому поводу заявил: "Парад – это не про цену, это про достоинство".

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