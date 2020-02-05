Памятник Жукову не сносить? Вятрович ответил Кравчуку

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность", экс-глава Института национальной памяти, историк Владимир Вятрович заявил, что нет никаких оснований пересматривать и вносить коррективы в закон о декоммунизации.

В частности, не следует делать исключение для памятников маршалу Жукову, которые подлежат демонтажу. Об этом он сказал OBOZREVATEL, комментируя заявление первого президента Украины Леонида Кравчука.

"Мне странно слышать от такого опытного политика о том, что закон не нравится всем украинцам. Нет такого закона, который бы нравился всем украинцам, всем американцам, всем немцам и так далее. Это судьба любого закона, который имеет определенную поддержку и определенную неподдержку в обществе", – заметил историк.

Владимир Вятрович

Вятрович напомнил о том, что закон о декоммунизации "был принят абсолютным большинством Верховной Рады". "Социологические исследования 2016-2017 годов показали, что большинство граждан поддерживает декоммунизацию".

Исходя из этого, историк назвал неуместными дискуссии о том, что было сделано ранее. "Да, остались отдельные памятники, которые должны были быть демонтированы, или отдельные топонимы, которые должны были быть переименованы. Поэтому нельзя сказать, что декоммунизация выполнена в полной мере. Но я убежден, что это должно быть сделано, а не начинать какую-то новую дискуссию о необходимости или не необходимости декоммунизации в Украине", – резюмировал Вятрович.

"Памятники Жукову подпадают под действие закона о декоммунизации и должны быть демонтированы. Те из них, которые представляют какую-то историческую ценность, могут быть сохранены для демонстрации в музеях", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, в эфире российской пропагандистской программы "60 минут" во время обсуждения демонтажа последнего барельефа маршалу Жукову в Одессе первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что "не все люди в Украине так относятся к тому, то происходит с символами СССР". Он также сказал, что "было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы".

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