Пальчевский: Нам нужно уберечь наших учителей, поскольку они находятся в зоне риска

Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает необходимым защитить учителей украинских школ от заражения коронавирусом накануне начала нового учебного года, поскольку они находятся в зоне риска. Об этом он сказал в эфире телеканала 112.

"Когда откроют школы, дети принесут инфекцию домой и школы переведут сначала на половину посещения, затем на непосещение. И ожидать, что до появления вакцины мы сможем жить полноценной жизнью, в том числе и в школе, нельзя. Нам нужно уберечь наших учителей, поскольку они находятся в большой зоне риска", - заявил Пальчевский.

Лидер политической силы "Победа Пальчевский" прогнозирует непростую ситуацию в Украине в связи со второй волной эпидемии коронавируса.

"Испытания для нашего народа продолжатся и будет очень серьезное время для испытания руководства как медицины, так и экономики в целом", - сказал Пальчевский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 июля была зарегистрирована политическая сила "Перемога Пальчевського", лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик в рамках своей инициативы уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.

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