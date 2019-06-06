"Пахнет преступным сговором": Кучму обвинили в сдаче национальных интересов Украины

Предложение второго президента Украины Леонида Кучмы ввести на Донбассе режим тишины с нормой "не стрелять в ответ" – это сдача национальных интересов.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай в ответ на заявления Кучмы по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

Гай напомнил, что украинские бойцы никогда не стреляют первыми и открывают огонь лишь в том случае, если возникает угроза их жизни.

"Мы уже много раз пытались договориться с российской стороной о прекращении огня. Обычно перемирие продолжалось не более 12-20 часов. Потом снова начинались провокации и обстрелы российскими снарядами", – рассказал волонтер.

Он резко осудил предложения Кучмы снять экономическую блокаду с оккупированных территорий и ввести прямой запрет стрелять, даже в случае угрозы украинским военным.

"Это сдача национальных интересов. Тут не может быть двух оценок. Пусть уже юристы квалифицируют, есть тут государственная измена, или нет", – призвал Гай.

Ветеран АТО заметил, что выдвинутые Кучмой требования даже физически невозможно выполнить.

"Россия всегда использует "перемирия" для улучшения своих условий и нанесения серьезных ударов по украинским военным. Сейчас мы увидим активизацию на линии фронта диверсионных групп, снайперских групп, – предупредил волонтер. – Напомню, 3 июня ОБСЕ вновь зафиксировало со стороны РФ незаконное пересечение границы военной техникой".

"Таким образом, Россия продолжает агрессивные действия военного характера. А Украина сама предлагает наложить на себя ограничения? Все это пахнет, я бы даже сказал воняет, преступным сговором", – заявил Гай.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский в курсе и "дал добро" на озвученные Кучмой условия.

Зеленский вернул Кучму в переговорный процесс по Донбассу president.gov.ua

"Мы знаем, что это оговорено с президентом. Потому что дипломатические миссии такого уровня как Минск никогда не готовятся без его ведома, там вообще ничего не происходит без ведома и разрешения президента", – уверен он.

При этом Гай подтвердил, что украинские бойцы на Донбассе вполне могут расценить позицию украинских властей как предательство национальных интересов.

"Когда вы сидите в окопе, черт знает где, по вам и вашим соседям ежедневно прилетает тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями... Вы видите постоянное передвижение военной техники и понимаете, что завтра по вас снова и снова будут стрелять, а вы при этом не имеете права отвечать, даже если идет непосредственная угроза вашей жизни...", – обрисовал он ситуацию в зоне проведения ООС.

"Представьте, что на улице на вас напал бандит. Вы, здоровый человек, будете защищаться? Ну конечно. Это нормальный человеческий инстинкт", – объяснил волонтер.

Бойцы на фронте могут расценить заявление Кучмы как предательство Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

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