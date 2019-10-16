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16 октября • обновлено в 13:15
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Отвод войск на Донбассе: Зеленский выступил с заявлением

1.9т Читать материал на украинском

Киев будет ожидать семи дней тишины на временно оккупированной части Донбасса, чтобы отвести силы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Латвию в среду, 16 октября.

По его словам, соблюдение перемирия должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

сайт Офиса президента

"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов", - подчеркнул президент.

По его словам, на сегодняшний день два дня уже тишина. "Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе", - сказал он.

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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Никого смысла ждать, Украине с её нациками окончание войны невыгодно. А то придётся отвечать за преступления против своего народа
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