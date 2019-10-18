"Отвлекают от "формулы Штайнмайера!" Адвокат Гладковского сделал заявление

Задержание экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского имеет скорее не юридические, а политические основания.

Об этом заявил адвокат Гладковского Руслан Волынец на брифинге журналистам. По его убеждению, это попытка переакцентировать внимание из таких актуальных вопросов, как "формула Штайнмайера".

"Этот факт задержания он был нужен не в юридическом смысле, а больше для того, чтобы переакценттровать общество и общественность по тем вопросам, которые сейчас срочно существуют в обществе и его беспокоят. Мы понимаем и "формулу Штайнмайера" и реакцию общества на эти события" , - отметил Волынец.

По его словам, это было сделано "для того, чтобы была новая хайпова новость в конкретный момент".

Руслан Волынец

"Судя по новостным лентам вчера - эта цель таки достигнута. Потому что эта новость топ номер один, и наверняка будет сегодня и завтра. Поэтому возможно в этом какая-то цель", - отметил адвокат.

Волынец подчеркнул, что задержание Гладковского было безосновательным и произошло с нарушением закона.

"Я категорически заявляю, что это произошло с грубым нарушением действующего законодательства. Человек находится в ИВС без решения суда", - подчеркнул адвокат.

Волынец также отметил, что его подзащитный сотрудничал со следствием, являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию. Адвокат добавил, что после увольнения с госслужбы Гладковський более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Он отметил: "Лицо задержано без решения суда, лицу подозрение на предъявлено. И подчеркиваю - в момент задержания подозрения фактически не существовало".

Адвокат подчеркнул, что по словам Генерального прокурора Украины стало известно, что на момент задержания Гладковского подозрение еще только готовилась.

"Эта информация пошла даже не от нас о том, что подозрение готовится. А в протоколе господин Гладковський уже называется "лицом, которое подозревается", - отметил он.

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