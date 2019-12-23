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23 декабря • обновлено в 11:32
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"Отвечать будет Зеленский!" Порошенко указал на последствия провальной бюджетной политики

4.8т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский, как человек, в руках которой сосредоточены все рычаги власти, должен лично нести ответственность за провальную бюджетную политику.

Как Порошенко отметил в эфире телеканала "Украина", кивать на "предшественников" – позорная практика Януковича.

"Очень позорная практика, которая была присуща Януковичу и Азарову, когда пытались кивать на "предшественников". За пять лет моего президентства ни разу не позволил себе использовать этот прием, несмотря на то, что мы приняли страну в ужасном состоянии и это был одно из самых тяжелых в современной истории Украины периодов", – сказал он.

Порошенко указал на последствия провальной бюджетной политики

Порошенко указал на последствия провальной бюджетной политики

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Порошенко отметил, что в первом полугодии его каденции бюджет имел значительный профицит и не было угрозы формирования такого значительного дефицита.

"Первые два квартала, когда еще была моя каденция, рост экономики Украины превышал 4%. Это очень неплохие показатели. По итогам завершения моей каденции только на казначейском счете находилось около 30-ти миллиардов гривен и в валюте находилось еще также более 30-ти миллиардов гривен. Это профицит бюджета на 20 миллиардов гривен по итогам первого полугодия. Экономика развивалась, деньги поступали", – отметил политик.

"Сейчас мы имеем резкие угрозы для денег на казначейском счете. Мы имеем недопоступления по таможне на сумму почти в 39 миллиардов. Это и есть так называемая таможенная реформа? Я убежден, что мы недополучаем по приватизации, мы недополучаем по табачному скандалу, когда по коррупционным сделками одного из членов "Слуги народа" фактически остановилось производство табачных предприятий, а это недоначисление в бюджет более десятка миллиардов гривен", – разъяснил Порошенко.

Он подчеркнул, что ответственность за экономическую ситуацию в стране несет лично президент Зеленский, ведь он фактически полностью контролирует действия правительства и большинства в Верховной Раде.

"Не надо предъявлять претензии к премьер-министру или правительству, они технократические. Не надо предъявлять претензии к парламенту – они в турборежиме выполняют волю президента. В этих текущих условиях структуры власти, большие права имеет президент, формирующий единолично правительство и парламентские законопроекты, но и ответственность за реальные катастрофические явления в экономике несет президент", – сказал лидер "ЕС".

Порошенко объяснил, что вследствие значительного дефицита бюджета пострадают все сферы социально-экономической жизни страны, даже самая важная в воюющей стране сфера – армия и оборонные заказы.

"Какие будут последствия этого? Первая позиция – это недофинансирование местного самоуправления, разрушение системы децентрализации. Вторая позиция – недофинансирование социальных и культурных расходов, в том числе, субсидий, позиция по финансированию обороны. Недофинансируется государственный оборонный заказ, армия. Сейчас необходимо смотреть – кто за это отвечает и кому это выгодно", – подчеркнул Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что соглашения о поставках газа из РФ на украинский рынок политическими.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как это Вова не догадался посадить в СИЗО Петю и потом выпустить под залог, который покроет дефицит бюджета.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Порох ВЫВЕЛ Украину из *опы, а ЗеСопля ВЕДЕТ страну в *опу
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Повторяю для модераторов:"Все к чему прикасается Зеленский и его окружение, в конечном итоге, превращается в д***мо".
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