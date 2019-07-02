Отставка Климкина и Луценко: Зеленский экстренно обратился к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, а также освобождении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на должность министра иностранных дел предлагается кандидатура Вадима Пристайко.

Вадим Пристайко

Отмечается, что указанные представления президент внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме в парламенту от 1 июля.

Вадим Пристайко родился в 1970 году в Одесской области.

2000-2001 - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

2001-2002 - главный консультант Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины.

2002-2006 - советник по политическим вопросам, временный поверенный по делам Украины в Канаде.

2007-2009 - заместитель директора департамента НАТО.

2009-2012 - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США.

2012-2014 - посол Украины в Канаде.

2014-2017 - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель министра иностранных дел Украины.

С 2017 возглавляет миссию Украины при НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин 17 мая написал заявление о своей отставке.

Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина. 6 июня Верховная Рада провалила голосование по отставке министра.

Пристайко был назначен 22 мая заместителем главы Администрации президента Андрея Богдана.

Партия "Европейская солидарность" поддержала инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел Украины.

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