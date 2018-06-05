Отставка Гройсмана: у Порошенко заговорили о новом статусе премьера

В парламентской фракции Блока Петра Порошенко не исключают, что глава Кабинета министров Владимир Гройсман до осени останется в статусе и.о. премьера.

Источник в руководстве фракции рассказал, что в БПП "настроения разделились 50 на 50 относительно заявления премьера Гройсмана об отставке, если будет провален закон об Антикоррупционном суде", сообщает LB.ua.

"На данный момент ситуация такая, что с натяжкой в четверг у нас будут минимально необходимые 226 голосов "за" принятие закона об Антикоррупционном суде с учетом требований Венецианской комиссии. Но ситуация меняется каждый день. Вчера на заседании фракции БПП поднимался вопрос о том, что все мы ждём возвращения президента в страну. Якобы в среду – четверг ему лично будет звонить по телефону глава Госдепа США. И тогда будет окончательно решён вопрос по голосованию за закон об антикоррупционном суде", – заявил собеседник издания.

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По словам народного депутата, половина фракции поддерживает отставку Гройсмана, вторая часть – нет. Однако без голосов "Народного фронта" увольнения премьера не будет.

"Поэтому все понимают, что даже если премьер подаст заявление об отставке, то голосов "за" его увольнение вряд ли хватит. Не исключено, что премьер может остаться в статусе "и.о." до осени, правда, с меньшими полномочиями главы правительства", – подчеркнул он.

В свою очередь, представитель правительства в Верховной Раде и нардеп БПП Вадим Денисенко подтвердил, что "Гройсман однозначно подаст заявление об отставке, если парламент в четверг (7 июня - ред.) провалит закон об антикоррупционном суде".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в БПП Гросмайну дали совет относительно его возможной отставки.