''Отрублю руки'': Гриценко жестко пригрозил украинским коррупционерам

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

Кроме того, он заверил, что сам также никогда не позволит себе быть причастным к подобным преступлениям. Свою позицию политик изложил, выступая на Форуме демократических сил в Киеве 11 января (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Я вам гарантирую, что у президента Украины не будет офшоров, собственности за границей, я гарантирую, что пирамида коррупции превратится в трапецию в первый день моего вступления в должность президента. Вверх больше не надо. Только где-то кто-то — обрублю руки. Фигурально. Никаких "дорогих друзей" не будет. Это все очень важно. Важно восстановить доверие. Слово "олигарх" Украина забудет", — категорично высказался Гриценко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, политик заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Также он рассказал, что намерен провести масштабную реформу армии, когда станет главой государства.

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