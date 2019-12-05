"Отрезать" Донбасс ради Крыма: Зеленскому подсказали, как "нокаутировать" Путина

Украина должна рассматривать вопрос аннексии Крыма Россией отдельно от оккупации Донбасса.

Такое заявление сделал замглавы правительства РФ (1997) Альфред Кох в эфире ток-шоу "Право на владу" в четверг, 5 декабря.

По его словам, Украине следует "отрезать" Донбасс, чтобы Путин не мог использовать, пытаясь "замять" тему Крыма.

"Подумайте, что может быть есть смысл перенести государственную границу. И сделать линию разграничения между "ДНР", "ЛНР" и украинской армией государственной границей. И таким образом просто закрыть для себя тему Донбасса. И эту разменную монету убрать с переговоров по Крыму", – заявил Кох.

Он также сравнил Донбасс с Чечней, назвав его "бездонной бочкой для вливания денег с возрастающими капризами и хотелками".

Альфред Кох скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Украина может отгородиться стеной от неподконтрольной части оккупированного Донбасса, если будут провалены переговоры в "нормандском формате".

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