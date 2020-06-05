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5 июня • обновлено в 15:13
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Игорь Соловей
Игорь Соловей
Аналитик Агентства международных исследований (АМИ) Все статьи автора

Отмена туристических виз в Украину: какие риски?

1.7т

Президент Владимир Зеленский на встрече с представителями туристической отрасли на территории Каменец-Подольской крепости анонсировал, что поставит задачу МИД рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью. Очередная визовая инициатива Зеленского, несмотря на красивое звучание, несет определенные риски для страны.

Владимир Зеленский не впервые поднимает вопрос либерализации визового режима с зарубежными странами.

Еще во времена учебы депутатов "Слуги Народа" в Трускавце он пообещал подумать об отмене медицинских виз для иностранцев. В случае реализации этой инициативы Зеленского Украина бы потеряла около полумиллирда гривен в год - такую сумму бюджет зарабатывает на выдаче виз для лечения. Подробно я об этом писал в статье "Отмена виз в Украину для лечения: во сколько может обойтись инициатива Зеленского".

Тогда эта инициатива Зеленского "заглохла". А теперь вот снова появилась, но уже в слегка в видоизмененном формате.

Отмена виз для иностранных туристов: какая ситуация

Для богатых туристов - из стран Европейского Союза и США, Украина визы, как известно, отменила уже давно. Хотя это совершенно отдельная история как можно плохо реализовать даже такую благую идею.

Напомню, после “Оранжевой революции” в 2005 году Украина демонстративно и в одностороннем порядке отменила визы для США и стран ЕС как “акт доброй воли”: не только как способ увеличить поток туристов, но расчет был на взаимность – что и они отменят визы для Украины. Но чуда не произошло - безвизовый режим Украине Евросоюз дал аж в 2017 году. И то после выполнения множества условий, среди которых добровольный отказ Киева от виз в 2005 году вообще не учитывался.

Хотя Киев мог бы вполне воспользоваться примером Турции, туристический потенциал которой ничуть не пострадал от существования виз: виза покупалась за 35 долларов прямо в аэропорту, без каких либо проблем. И в бюджет Турции шли колоссальные средства. А сколько недосчитался бюджет Украины за эти 12 лет одностороннего необдуманного отказа Киева от виз?

Если с европейцами и американцами ситуация понятная, то с другими регионами ситуация немного иная. И здесь отменой туристических виз давно занимаются лоббисты разных стран, прессингуя Киев.

Отмену виз для Австралии Киев решил поддержать – мы единственная страна Европы (кроме РФ), куда австралийцам визы нужны. При том, что Австралия является хороших другом Украины (везде нас четко поддерживает). В Австралию все иностранцы едут по визам - даже Великобритания и США, поэтому на взаимности с ними ничего выторговать бы не получилось. И для австралийцев Киев уже пошел на определенные шаги. Например, в 2018 Австралия вошла в перечень стран, для которых вводились электронные визы. Дальнейшая либерализация вскоре будет продолжена.

Новая Зеландия также рассматривается Украиной для либерализации визового режима. Здесь Киев рассчитывает, что она нас включит в перечень упрощенных визовых стран.

Китай - самая большая проблема. Если Киев пойдет на односторонние уступки Пекину, как хочет Зеленский, то потеряет какие-либо перспективы на аналогичную китайскую взаимность получить либерализацию визового режима для украинцев. При том, что сейчас для КНР и так существуют электронные визы. А что нам Китай сделал политически или экономически?

Индия – тоже огромная проблема: ее граждане одни из самых частых нарушителей миграционных правил. И лидеры в попытках нелегального пересечения западной границы Украины, с ЕС.

Страны Аравийского полуострова: они либо уже по безвизу ездят в Украину (ОАЭ, Катар), либо для них внедрены электронные визы. Поэтому особого смысла еще упрощать визовый режим нет.

"Ты – мне, я – тебе"

Таким образом, перед тем как делать публичные заявления (которые уже сводят на нет любые перспективы достижения взаимной либерализации), неплохо бы проанализировать: в каком переговорном состоянии мы находимся? Что нам даст политически или экономически безвизовый режим с той или другой страной?

Иными словами, такие символические жесты как отмена виз для иностранных государств – даже самых дружественных, должны быть подкреплены экономическим расчетом. И обязательно – на принципах взаимности.

Опять же, не визы главное препятствие в привлечении туристов в Украину. Они как раз дело второстепенное: получить визу с недавних пор в Украину не так уж и сложно - МИД Украины выдает электронные разрешения. А самое важное для привлечение туристов все таки – это качество предоставляемых услуг, их цена, наличие в стране современной – удобной и недорогой транспортной инфраструктуры, а также способность самих курортов эффективно себя прорекламировать и донести информацию о своих возможностях потенциальным клиентам.

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Автор
Игорь Соловей Игорь Соловей
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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