МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

У нардепов не отберут неприкосновенность: в Раде объяснили, почему

788Читать новость на украинском

В Верховной Раде не найдется 226 голосов, чтобы в последнюю или предпоследнюю сессионную неделю работы парламента проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от БПП Валерий Карпунцов, комментируя соответствующее заявление вице-спикера Ирины Геращенко.

"Это если не будет правок, то может быть 226 голосов, изменение текста и снова возвращение на предварительные выводы. Но оптимизм госпожи Ирины я не разделяю. Я думаю, что не найдется даже 226 голосов. Оппозиция все ближе к выборам будет говорить, что при отсутствии гарантий профессиональной деятельности народного депутата и специальной процедуры привлечения к уголовной ответственности простое аннулирование такого предохранителя в Конституции даст возможность власти злоупотреблять, и они не будут голосовать", - считает нардеп.

Новости
"Время пришло": Порошенко сделал заявление о ликвидации депутатской неприкосновенности

По словам Карпунцова, не стоит особо рассчитывать и на поддержку такого законопроекта среди провластных депутатов.

"Тоже самое и во власти. Некоторые мажоритарщики, даже большинство, не очень разделяют желание снимать этот дополнительный иммунитет. Каждый на себя проектирует возможность власти применения правоохранительной машины, а этот иммунитет его защищает", - подчеркнул парламентарий.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №7203, которым предлагается убрать с 2020 года норму, согласно которой нардепы без согласия парламента не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

19 июня проект об отмене неприкосновенности был поддержан Конституционным Судом.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Валерий Карпунцов
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныБлок Петра ПорошенкоДепутатская неприкосновенность
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги