У нардепов не отберут неприкосновенность: в Раде объяснили, почему

В Верховной Раде не найдется 226 голосов, чтобы в последнюю или предпоследнюю сессионную неделю работы парламента проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности в первом чтении.

Об этом в эфире ObozTV заявил народный депутат от БПП Валерий Карпунцов, комментируя соответствующее заявление вице-спикера Ирины Геращенко.

"Это если не будет правок, то может быть 226 голосов, изменение текста и снова возвращение на предварительные выводы. Но оптимизм госпожи Ирины я не разделяю. Я думаю, что не найдется даже 226 голосов. Оппозиция все ближе к выборам будет говорить, что при отсутствии гарантий профессиональной деятельности народного депутата и специальной процедуры привлечения к уголовной ответственности простое аннулирование такого предохранителя в Конституции даст возможность власти злоупотреблять, и они не будут голосовать", - считает нардеп.

По словам Карпунцова, не стоит особо рассчитывать и на поддержку такого законопроекта среди провластных депутатов.

"Тоже самое и во власти. Некоторые мажоритарщики, даже большинство, не очень разделяют желание снимать этот дополнительный иммунитет. Каждый на себя проектирует возможность власти применения правоохранительной машины, а этот иммунитет его защищает", - подчеркнул парламентарий.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №7203, которым предлагается убрать с 2020 года норму, согласно которой нардепы без согласия парламента не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

19 июня проект об отмене неприкосновенности был поддержан Конституционным Судом.