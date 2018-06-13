Отключение аналогового ТВ в Украине: Кабмин назвал дату

Кабинет министров еще на три месяца продлил сроки отключения аналогового вещания в Украине до 31 августа 2018 года.

Согласно постановлению, для Киева и Кировоградской области конечной датой станет 31 июля 2018 года, передает РБК-Украина.

В пояснительной записке сказано, что такое решение принято для своевременного выполнения задач, связанных с защитой национального телерадиоинформационного пространства, улучшения состояния покрытия территорий цифровым вещанием и обеспечения слабозащищенных слоев населения преобразователями цифрового сигнала.

Новости Отключение аналогового ТВ в Украине ускорили

Напомним, в начале марта сообщалось, что поэтапное отключение аналогового телевизионного вещания начнется в Украине с 1 июля 2018 года.