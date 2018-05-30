Отключение аналогового ТВ в Украине ускорили

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации согласовала разработанный Госспецсвязи проект распоряжения Кабинета министров Украины "О безотлагательных мерах относительно внедрения в Украине цифрового вещания".

Документ предполагает полное отключение в Украине аналогового эфирного телевидения уже с 1 июля 2018 года, пишет "Liga.net".

Аналоговое телевидение могут отключить уже с 1 июля pixabay.com

Согласно проекту, аналог останется только на территориях со специальным режимом вещания и на приграничных территориях. Кроме того, им же предусмотрено выделение из бюджета 260 млн грн для строительство новой цифровой эфирной сети на базе государственного Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

В середине апреля президент Украины Петр Порошенко раскритиковал план постепенного перехода на цифровое вещание до конца мая 2019 года. 15 марта этот план согласовал Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Единственный на сегодня в стране оператор цифрового эфира Зеонбуд за этот год должен был достроить свою сеть, чтобы она покрывала почти все население страны.

Как рассказала заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук, ее ведомство должно рассмотреть свежий проект Кабмина, подготовленный Госспецсвязи, уже на этой неделе.

“Украина должна выполнить свои международные обязательства. И, я считаю, Нацсовет должен поддержать решение об отключении аналогового вещания”, - заявила она.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в зоне проведения ООС запустили систему противодействия антиукраинскому вещанию.