"Отдаст приказ": Зеленский готов к наступлению на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

Об этом в интервью "Цензору" заявил советник главы государства, член партии "Слуга народа" Никита Потураев. По его словам, в команде Зеленского готовы к любому сценарию на фронте.

"Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский - человек очень решительный", - сказал он.

"Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли - да. Если наступит ситуация, при которой необходимо будет двинуться вперед - он отдаст такой приказ. Просто для него человеческая жизнь очень много значит", - заявил Потураев.

Зеленский на Донбассе president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне помощник Зеленского пообещал выгодную "сделку" с Путиным относительно конфликта на Донбассе.

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