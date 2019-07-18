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"Отдаст приказ": Зеленский готов к наступлению на Донбассе

42.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

Об этом в интервью "Цензору" заявил советник главы государства, член партии "Слуга народа" Никита Потураев. По его словам, в команде Зеленского готовы к любому сценарию на фронте.

"Мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Мы сто раз это обсуждали. Владимир Зеленский - человек очень решительный", - сказал он.

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"Будет ли Зеленский готов отдать приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли - да. Если наступит ситуация, при которой необходимо будет двинуться вперед - он отдаст такой приказ. Просто для него человеческая жизнь очень много значит", - заявил Потураев.

Зеленский на Донбассе

Зеленский на Донбассе

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне помощник Зеленского пообещал выгодную "сделку" с Путиным относительно конфликта на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Никита Потураев Владимир Зеленский
Место
Украина
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Пыздец Неньке...
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Николаев Олег
Николаев Олег
В Кремле паника, это понятно.
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
«Просто для него человеческая жизнь очень много значит". Это понятно. Приказ о наступлении? Да легко. Всеобщая могилизация? Да запросто. Война до последнего х-ла? Да без проблем. Похоже что в критерии «человеческой» жизни жизнь хох лов не очень-то и вписывается. Печалька.
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