От Зеленского потребовали уйти после нарушения закона. Текст петиции

Появилась петиция с требованием к Зеленскому уйти в отставку за нарушение закона. president.gov.ua

На сайте президента Украины появилась петиции с требованием к Владимиру Зеленскому уйти в отставку за нарушение закона.

Петиции зарегистрирована 8 июля, ее автором является политтехнолог Виктор Уколов.

"18 апреля 2019 в программе "Право на власть" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон. Этим он обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел только через 4 дня после этого заявления", – говорится в документе.

7 июля 2020 года Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон "О предотвращении коррупции".

"Обращаемся к господину президенту с призывом держать слово и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2019 года он солгал своим избирателям", – подчеркивает автор.

По состоянию на 12 июля петиция собрала уже более половины из 25 000 голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом.

petition.president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL: