"Остановите попытки ограничить свободу слова!" Известные журналисты обратились к Зеленскому и ВР из-за законопроекта о медиа

Группа известных украинских журналистов, медийных и общественных организаций, средств массовой информации, блоггеров и лидеров мнений в социальных сетях в очередной раз обратились к представителям власти с предостережениями относительно принятия законопроекта "О медиа" (№2693д) и требованием снять его с рассмотрения.

Об этом говорится в обнародованном заявлении, в котором отмечается, что данный проект закона может помешать развитию свободы слова в Украине. Авторы обращения отмечают, что доработанный законопроект "О медиа" в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержали 7 из 17 народных депутатов. Все они – представители фракции "Слуга народа". Тогда как представители других фракций законопроект не поддержали.

При этом в доработанном законопроекте "было проигнорировано обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов", – говорится в заявлении.

Также в проекте не были учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и экспертов Совета Европы.

В заявлении подчеркивается, что для медиа в Украине чрезвычайно важно упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства выполнять свою работу.

Также в обращении к власти подписанты отмечают, что недопустимы попытки ограничить свободу слова через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предоставляет спецслужбе право "без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи".

"Это противоречит как законодательству, так и международным обязательствам Украины", – отмечается в заявлении.

Подписанты обращения отметили, что народные депутаты должны остановить попытки ограничить свободу слова и права журналистов из-за принятия нового законодательства.

"Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа. Обращаемся к президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!" – резюмируется в заявлении.

На данный момент под завлением оставили свои подписи:

Алеся Бацман, главный редактор издания "ГОРДОН"

Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор.НЕТ"

Наташа Влащенко, телеведущая

Дмитрий Гордон, телеведущий, основатель издания "ГОРДОН"

Павел Елизаров, продюсер ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Денис Иванеско, директор информагентства "Украинские новости"

Татьяна Котюжинская, председатель правления "Национальной ассоциации Украинский медиа"

Соня Кошкина, шеф-редактор видания LB.ua

Сергей Лямец, журналист

Юрий Романенко, блогер, соучредитель Украинского института будущего

Орест Сохар, шеф-редактор издания OBOZREVATEL

Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины

Александр Швец, главный редактор газеты и интернет-издания "Факты"

Сергей Штурхецкий, председатель Независимого медиа-профсоюза Украины

Савик Шустер, телеведущий

Публикуем также полный текст обращения к власти:

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому

Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову

Председателю депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Давиду Арахамии

Сопредседателям депутатской фракции политической партии "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ" Юрию Бойко, Вадиму Рабиновичу

Сопредседателям депутатской фракции политической партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ" Артуру Герасимову, Ирине Геращенко

Председателю депутатской фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко

Председателю депутатской фракции политической партии "ГОЛОС" Сергею Рахманину

Сопредседателям депутатской группы "Партия "За майбутнє" Владимиру Бондарю, Тарасу Батенко

Председателю депутатской группы "Доверие" Олегу Кулиничу

Народным депутатам Украины

Обращение журналистских, медийных и общественных организаций, средств массовой информации, блоггеров, авторов в социальных сетях

Законопроект "О медиа" (№2693д), который ограничивает свободу слова в стране, нужно снять с рассмотрения Верховной Рады Украины.

В мае этого года Верховная Рада Украины отправила законопроект "О медиа" на доработку в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, но доработанный вариант поддержали лишь 7 из 17 народных депутатов – членов Комитета, все они представители фракции политической партии "Слуга народа". Депутаты из других фракций законопроект не поддержали.

Авторами законопроекта было проигнорировано обращение журналистов ведущих сайтов и блогеров, имеющих поддержку миллионов граждан, местных печатных изданий и всеукраинских телекомпаний, журналистских и медийных организаций и профсоюзов.

В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы, в частности:

1) Не учтено решение Совета Министров ОБСЕ 3/2018: "Полноценно ввести свои законы, политику и практику в отношении свободы СМИ по соблюдению своих международных обязательств и пересмотр и, при необходимости, отмену или изменении их (законов, политики и практики), чтобы они не ограничивали возможности журналистов выполнять свою работу самостоятельно и без лишних усилий и препятствований".

Зато законопроект №2693-д "О медиа" устанавливает ограничения прав журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выдано профессиональным или творческим союзом журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмену регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента, что является непропорциональной санкцией.

2) Не учтены замечания экспертов Совета Европы "либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)". Эксперты отмечали, что государства Европейского Союза не регулируют контента онлайн-медиа, ни в одном регулятивном документе ЕС не упоминают онлайн-СМИ. Консультантка Совета Европы рекомендовала Украине отложить введение регулирования интернет-СМИ и подождать, пока Евросоюз разработает и протестирует решения в этой сфере. Пока еще нет решений Евросоюза и практики применения тех директив ЕС, которые якобы пытаются выполнить авторы законопроекта.

3) Комитет Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом в своем решении указал, что Директива ЕС об аудиовизуальных медиауслугах "не регулирует вопросы деятельности печатных и онлайн-медиа", а также, что "государства-участники должны обеспечить четкое определение в законодательстве компетенции и полномочия национальных регуляторных учреждений или органов, а также способы их подотчетности. В то же время, в статье 90 законопроекта приводится перечень полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который не является исчерпывающим."

4) Замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады касаются несоответствия законопроекта статьям 85 и 92 Конституции Украины. По заключению ГНЭУ, в первую очередь должна быть изменена структура и содержание законопроекта.

Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодавство, – это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно – со стороны государства) выполнять свою работу.

Недопустимы попытки ограничить свободу слова также и через законопроект "О Службе безопасности Украины", который предусматривает право СБУ без решения суда ограничивать доступ граждан к информационным ресурсам, аннулировать лицензии телеканалов, вмешиваться в работу почтовых операторов и провайдеров, устанавливать средства негласного получения информации с каналов связи. Это противоречит как законодательству, так и международным обязательствам Украины.

Обращаемся ко всем депутатским фракциям и группам, к каждому народному депутату Украины: остановите попытки ограничить свободу слова и права журналистов из-за принятия нового законодательства. Полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии "Слуга народа", депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектов в сфере медиа.

Обращаемся к Президенту Украины: не поддерживайте инициативу чиновников ограничить свободу слова и права журналистов. Только свободные люди могут строить свободную страну!".

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