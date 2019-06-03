"Остановим российский реванш": Ярош сказал, с кем пойдет на выборы в Раду

Внефракционный народный депутат Украины, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что будет баллотироваться на выборы в Верховную Раду в составе партии "Свобода".

О своих политических амбициях и причинах решения он написал на личной странице в Facebook. В частности заявил, что считает украинский национализм лучшим антивирусом от вируса промосковского реваншизма. Именно поэтому, убежден Ярош, националисты обязательно должны быть представлены в Верховной Раде и иметь там мощную фракцию.

Дмитрий Ярош Facebook Дмитрия Яроша

"Достичь этого националисты могут только объединившись на четких идейных, программных и моральных принципах. Насколько я знаю, процесс объединения в националистической среде успешно продолжается, и украинцы будут иметь возможность отдать свои голоса за список объединенных националистов. В Украине идет война, поэтому нужно оставить в прошлом разногласия, недоразумения, нездоровые амбиции и показать всей нации пример единения перед угрозой ликвидации нашей абсолютной ценности – государства", – написал парламентарий.

Ярош подчеркнул, что в его видении площадкой для единого националистического списка должно стать именно Всеукраинское объединение "Свобода".

"Я поддерживаю националистический объединительный процесс и дал согласие баллотироваться на этих досрочных выборах по списку объединенных националистов. Украинцы! Остановили вражескую "русскую весну" в 2014 году, остановим попытки российского реванша в 2019-м. Чем больше будет националистов в парламенте, тем меньше крови прольется на фронте. В единстве – сила! Вместе победим! Слава Украине!" – озвучил он свою позицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярош заявил, что активизация боевых действий на Донбассе со стороны России очень вероятна. Особенно опасным является период до проведения внеочередных парламентских выборов.

Также он категорично высказался о том, что будет ждать президента Украины Владимира Зеленского, если он предаст государство. Ярош уверен, что это приведет к потери не должности гаранта, а жизни в целом.

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