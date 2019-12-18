Особый статус Донбасса: Зеленский поставил точку

В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.
Согласно закону особый статус в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлен до конца 2020 года.
Как будет действовать особый статус Донбасса читайте в материале OBOZREVATEL.
Зеленский подписал закон
Скриншот
Напомним, что закон об особом статусе ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.
Владимир Зеленский
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 декабря во время "нормандского саммита" в Париже его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывал Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
10 декабря руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
12 декабря Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса.
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