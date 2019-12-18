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18 декабря • обновлено в 15:46
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Особый статус Донбасса: Зеленский поставил точку

3.5т
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В среду, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Согласно закону особый статус в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлен до конца 2020 года.

Как будет действовать особый статус Донбасса читайте в материале OBOZREVATEL.

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Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон

Скриншот

Напомним, что закон об особом статусе ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014 года, и он вступил в силу 18 октября 2014 сроком на три года. Срок его действия истекает 31 декабря 2019 года.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 декабря во время "нормандского саммита" в Париже его участниками было подписано коммюнике, один из пунктов которого обязывал Украину пролонгировать на 1 год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

  • 10 декабря руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который вносит изменения в закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

  • 12 декабря Верховная Рада Украины продлила до конца 2020 года действие закона об особом статусе Донбасса.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
вскоре он поставит точку в существовании села ! слава украини !
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фил филька
фил филька
спокойно граждане! все идет как запланировано)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
фил филька, да пусть скакуны волнуются, чтобы в "котёл" снова не попасть ...
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