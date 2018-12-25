МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Оружие в храмах: выяснилась удручающая деталь о церквях УПЦ МП в Украине

3.3тЧитать материал на украинском

В первые дни российского вторжения в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие.

Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямой". Он сказал, что видел это собственными глазами.

"Я бы, возможно, так еще горячее не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", — подчеркнул он.

Новости
''Путин хочет всех уничтожить!'' Портников высказался о переименовании УПЦ МП

Рефат Чубаров

Рефат Чубаров

"24"

По его мнению, к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы.

Он добавил, что "любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие — не должны выполнять указания из другого государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Виталий Портников подчеркнул, что требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Рефат Чубаров
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
23
Смешно
8
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кирик вадим
кирик вадим
Ну так при СССР они КГБ подчинялись, сейчас ФСБ, так что не удивительно
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Не самое последнее место в головокружительной карьере Рефата Абдурахмановича заняла удачная женитьба. Избранницей пылкого крымского татарина стала хладнокровная прибалтийская дева Ингрида Вальтсоне, отец которой занимал высокий пост в Латвийском управлении всесильного КГБ. Как бы то ни было, вскоре в биографии Рефата Чубарова наметился крутой поворот, он стал директором республиканского архива, а во времена перестройки удачно занялся политикой, войдя в состав Верховного совета Латвии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
А что мусульманин делал в церкви? Ну он клоун, какое ему дело до православных. Он свою недвижимость в Крым продал и бизнес? Такие гомодрилы "разводят" народ, жесть.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
минин евген
минин евген
Бурмистров Вадим, вот пизлеть, немытый не нужно: МП никакого отношения к православию не имеет, МП - никем нн признанная секта. да и разве может православный в своём храме хранить оружие? это ж не православный, самая настоящая кацапская мразь-убийца!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги