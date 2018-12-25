Оружие в храмах: выяснилась удручающая деталь о церквях УПЦ МП в Украине

В первые дни российского вторжения в Крыму в церквях УПЦ МП хранилось оружие.

Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью телеканалу "Прямой". Он сказал, что видел это собственными глазами.

"Я бы, возможно, так еще горячее не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", — подчеркнул он.

Рефат Чубаров "24"

По его мнению, к тому моменту церковь православная, которая находилась на территории Украины, получала прямые указания из Москвы.

Он добавил, что "любая церковь, любой религиозный центр, любое вероисповедание, на которые, безусловно, имеют любые граждане Украины право, в том числе мусульмане, иудеи, католики и другие — не должны выполнять указания из другого государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Виталий Портников подчеркнул, что требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности.