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"Организовывал референдум на Донбассе": в Раду собрался поклонник "русского мира"

2.6тЧитать материал на украинском

В списке партии "Оппозиционная платформа За жизнь" оказался бывший нардеп от "Партии регионов" Виталий Борт, который поддержал псевдореферендум на Донбассе в 2014 году.

В списке партии Юрия Бойка поклонник сепаратистов стоит на 28 месте, сообщает издание "Восточный вариант".

"Организовывал референдум на Донбассе": в Раду собрался поклонник "русского мира"

Виталий Борт был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №56 в Макеевке (сейчас подконтрольна боевикам "ДНР"). 14 апреля 2014 года на внеочередной сессии горсовета депутаты, среди которых был и Борт, единогласно приняли решение поддержать проведение сепаратистского референдума о самоопределении Донецкой области.

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При этом депутаты создали общественный совет, который должен был заниматься организацией референдума. В него вошли члены группировки "ДНР", которые открыто провозглашали своей целью ликвидацию украинской государственности и присоединения Донбасса к России.

Виталий Борт

Виталий Борт

Кроме того, Борт заявлял, что не считает приверженцев псевдореферендума сепаратистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что будут участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком". Стала также известна первая десятка кандидатов от политсилы.

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Место
Украина
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Ну що ми за люди-українці. Даємо можливість усіляким виродкам реваншуватись. Ці виродки бойки-медведчуки-добкіни повинні сидіти. Кого ще треба для цього 'на вилах винести'? Пороху 'мінус' - продажні судді та прокурори залишились, тому такі виплодки і нічого не бояться.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Референдумы на территории Украины запрещены, тоталитаризм?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Галич Станіслав, не бомби, истеричка.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Plotnikov Alex, в паРашці спрбуй проведи, анус не склеїш, уєб..н.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Скачу от негодования!
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