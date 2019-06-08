"Организовывал референдум на Донбассе": в Раду собрался поклонник "русского мира"

В списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказался бывший нардеп от "Партии регионов" Виталий Борт, который поддержал псевдореферендум на Донбассе в 2014 году.

В списке партии Юрия Бойка поклонник сепаратистов стоит на 28 месте, сообщает издание "Восточный вариант".

Виталий Борт был избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №56 в Макеевке (сейчас подконтрольна боевикам "ДНР"). 14 апреля 2014 года на внеочередной сессии горсовета депутаты, среди которых был и Борт, единогласно приняли решение поддержать проведение сепаратистского референдума о самоопределении Донецкой области.

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При этом депутаты создали общественный совет, который должен был заниматься организацией референдума. В него вошли члены группировки "ДНР", которые открыто провозглашали своей целью ликвидацию украинской государственности и присоединения Донбасса к России.

Виталий Борт

Кроме того, Борт заявлял, что не считает приверженцев псевдореферендума сепаратистами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что будут участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком". Стала также известна первая десятка кандидатов от политсилы.

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