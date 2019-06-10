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"Оппоблок" назвал первую пятерку партии "Доверяй делам"

1.6тЧитать материал на украинском

В первую пятерку объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" вошли Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов и Вадим Новинский.

Об этом стало известно во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам", который провела партия "Оппозиционный блок" 10 июня в Киеве.

Также в первую десятку партии вошли городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", " Відродження" и "Доверяй делам" объединились перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

Также партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет участвовать во внеочередных парламентских выборах 21 июля, не объединяясь с "Оппозиционным блоком".

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Место
Украина
Теги
Оппозиционный блокПартия "Доверяй делам"
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Решетников Александр
Решетников Александр
От каждой рожи блевать охота.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Довєряй ворам... Клеймо немає де класти
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