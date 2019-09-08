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9 сентября • обновлено в 11:06
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ООН внезапно выставила требования Украине по Крыму: в чем дело

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Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину – упростить процедуру посещения полуострова.

Об этом говорится в докладе генерального секретаря, передают "Украинские новости". Отмечается, что организация не смогла договориться о доступе в Крым для мониторинга Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации соблюдать свои обязательства по международному праву относительно прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые к нему применяются в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказано в тексте.

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Крым

Крым

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Украинским властям, как говорится в докладе, следует рассмотреть возможность упрощения доступа нынешних и бывших жителей Крыма ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях Украины, включая банковские, удостоверения личности, процедуры соцобеспечения и регистрации актов гражданского состояния, а также поддержку диалога между омбудсменами Украины и РФ.

Гутерреш призвал содействовать добровольному переводу украинских задержанных из Крыма и России в места содержания под стражей на территории Украины за пределами полуострова.

Дипломат обратил внимание на необходимость обеспечить свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины, расследовать все заявления о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях, а также обеспечить право на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциаций, мысли, совести без какой-либо дискриминации.

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В ООН призывают Россию уважать право на мирные собрания и снять ограничения с крымскотатарской общины, включая Меджлис, а также обеспечить доступное образование на украинском языке.

В докладе говорится и о прекращении призыва крымчан в Вооруженные силы России, восстановление прав собственности бывших владельцев, потерявших их в результате конфискаций.

"Конкретные рекомендации включают, но не ограничиваются ими, содействие свободе передвижения между Крымом и другими частями Украины и прекращение политики, ограничивающей доступ иностранных журналистов, правозащитников, международных миссий по мониторингу прав человека, неправительственных организаций по правам человека и других представителей гражданского общества в Крым", – подчеркивается в докладе.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

www.lragir.am

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кольченко, который вернулся в Украину из плена 7 сентября, заявил, что намерен отправиться в Крым после свержения главы РФ Владимира Путина.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Антониу Гутерреш
Место
Украина
Теги
ООН политика Крым Новости Крыма
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Комментарии
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
А не пішло б це БИДЛО на хрін
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0
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Waix Alex
Waix Alex
Кремлевские животные охунвают от счастья, что захватили украинские земли, это для них чемодан без ручки, санкции их завалят.
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2
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Waix Alex, настоящие хозяева Крыма - это местные жители и ОНИ САМИ решили куда и с кем идти, туп.орылый ты уро.д.ец
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0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Waix Alex, ну и что ж ты обосрался то пойти отвоевывать захваченные земли Украины?
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Украина не пустила ООНовского комиссара в Крым, поэтому он заявил, шо в Крыму кого-то притесняют. Логично, че...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Тарас Бор, Дурик тут один, ты. Вспомни как ваши власти воют как якобы должны посещать Крым официальные лица международных организаций и стран. Со стороны России никаких препятствий для посещения Крыма нет.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Евгений Зеленский,дело в том,дурик,что именно власти педерации,которая, сссуко, является постоянным членом Совбеза ООН, не пустили в Крым представителей этой самой ООН.
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