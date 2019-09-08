ООН внезапно выставила требования Украине по Крыму: в чем дело

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину – упростить процедуру посещения полуострова.

Об этом говорится в докладе генерального секретаря, передают "Украинские новости". Отмечается, что организация не смогла договориться о доступе в Крым для мониторинга Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

"Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации соблюдать свои обязательства по международному праву относительно прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые к нему применяются в соответствии с международным гуманитарным правом", – сказано в тексте.

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Украинским властям, как говорится в докладе, следует рассмотреть возможность упрощения доступа нынешних и бывших жителей Крыма ко всем госуслугам, предоставляемым в других частях Украины, включая банковские, удостоверения личности, процедуры соцобеспечения и регистрации актов гражданского состояния, а также поддержку диалога между омбудсменами Украины и РФ.

Гутерреш призвал содействовать добровольному переводу украинских задержанных из Крыма и России в места содержания под стражей на территории Украины за пределами полуострова.

Дипломат обратил внимание на необходимость обеспечить свободу передвижения между Крымом и другими частями Украины, расследовать все заявления о жестоком обращении, пытках и насильственных исчезновениях, а также обеспечить право на свободу выражения мнений, мирных собраний, ассоциаций, мысли, совести без какой-либо дискриминации.

В ООН призывают Россию уважать право на мирные собрания и снять ограничения с крымскотатарской общины, включая Меджлис, а также обеспечить доступное образование на украинском языке.

В докладе говорится и о прекращении призыва крымчан в Вооруженные силы России, восстановление прав собственности бывших владельцев, потерявших их в результате конфискаций.

"Конкретные рекомендации включают, но не ограничиваются ими, содействие свободе передвижения между Крымом и другими частями Украины и прекращение политики, ограничивающей доступ иностранных журналистов, правозащитников, международных миссий по мониторингу прав человека, неправительственных организаций по правам человека и других представителей гражданского общества в Крым", – подчеркивается в докладе.

Антониу Гутерриш www.lragir.am

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Кольченко, который вернулся в Украину из плена 7 сентября, заявил, что намерен отправиться в Крым после свержения главы РФ Владимира Путина.

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