ОО 'Пропозиция' проводит исследование общественного мнения

Общественная организация "Пропозиция" проводит собственное исследование уровня поддержки политических партий и кандидатов на местных выборах-2020 в Днепре, передает "Днепровская панорама".

Данные этого экзит-пола будут обнародованы после завершения голосования в 20:00, сообщают в пресс-службе организации.

Опрос ведется на выходе из избирательных участков с полным соблюдением действующего законодательства. Вопросы задают волонтеры, не имеющие при себе партийной и другой символики, которая могла бы быть расценена в качестве агитации. Респондентами становятся люди, которые уже проголосовали и после этого добровольно согласились ответить на вопросы.

Всего исследование проводится на десятках участков, которые равномерно распределены по всему городу.