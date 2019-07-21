Онищенко все-таки не пойдет на выборы: что произошло

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Так, было установлено, что "предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу", говорится в заявлении ЦИК.

"Решением Верховного Суда от 21 июля удовлетворена апелляционная жалоба ЦИК, которую Комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в округе № 93", – отчитались там.

Александр Онищенко ТСН

И добавили, что Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно обучение за рубежом, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

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