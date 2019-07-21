Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

Онищенко все-таки не пойдет на выборы: что произошло

Читать материал на украинском

Кассационный суд в составе Верховного суда удовлетворил апелляцию ЦИК на решение Шестого админсуда Киева, который обязал комиссию зарегистрировать Александра Онищенко кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

Так, было установлено, что "предоставление ненадлежащей правовой оценки установленным фактическим обстоятельствам дела привело Шестой апелляционный административный суд к ошибочному выводу", говорится в заявлении ЦИК.

"Решением Верховного Суда от 21 июля удовлетворена апелляционная жалоба ЦИК, которую Комиссия подала на решение Шестого апелляционного административного суда, которым ЦИК обязали зарегистрировать Онищенко А.Р. кандидатом в народные депутаты в округе № 93", – отчитались там.

Новости
"Тупая обезьяна!" Онищенко поскандалил с министром из-за похода в Раду

Александр Онищенко

Александр Онищенко

ТСН

И добавили, что Верховный Суд пришел к выводу, что обстоятельства, на которые ссылался Онищенко, а именно обучение за рубежом, и которые были признаны Шестым апелляционным административным судом вновь открывшимся, существовали на момент принятия судебного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Александр Онищенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
6
3
Смешно
7
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
ахахах...ночью заседали твари продажные...но,ничего,теперь европейский суд примет верное решение..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Он опять уедет на соревнования
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Hecke Josef
Hecke Josef
Кандидатом в нардепы по укр.правосудию можно зарегистрировать и коня,на котором скачет наездник-кандидат Онищенко.Можно и кобылу..
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel