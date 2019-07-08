"Они убили 13 тысяч украинцев!" Парубий жестко отреагировал на телемост с РФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий осудил совместный телемарафон "Надо поговорить", который запланировали на 12 июля медведчуковский телеканал "NewsOne" вместе с российскими пропагандистами.

Спикер назвал этот факт "откровенной провокацией антиукраинских сил". Об этом он заявил во время заседания согласительного совета.

"На шестом году от грубого вторжения российских "зеленых человечков", оккупации Крыма, захвата территорий Донбасса, когда ежедневно погибают и получают ранения наши воины, в плену находятся десятки военных и политзаключенных, а на оккупированных территориях преследуют украинском и крымских татар – продажные политики и их прислужники-журналисты решили о чем-то "поговорить" с врагами и убийцами", – отметил Андрей Парубий.

"Если бы сегодня был президентом Петр Порошенко, у нас бы не было даже такой дискуссии. Вопрос о телемосте был бы решен моментально через Совет национальной безопасности и обороны. Мы ожидаем, что новоизбранный президент будет так же твердо и четко отстаивать национальные интересы Украины, как отстаивал Петр Порошенко. Я убежден, что мы сможем объединиться и не допустить этого антиукраинского шабаша".

Председатель Верховной Рады призвал СБУ отреагировать на грубое нарушение законов Украины, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос относительно лишения антиукраинских СМИ лицензий на вещание.

Андрей Парубий

Также председатель парламента обратился к президенту Украины и секретаря СНБО с требованием срочно собрать заседание Совбеза и отреагировать на обращение Верховной Рады Украины о наложении санкций на телеканалы "112 Украина" и NewsOne от 4 октября 2018 года. "Они убили 13 тысяч украинцев, а теперь хотят об этом поговорить!", – подчеркнул Андрей Парубий.

Как сообщал OBOZREVATEL :

телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Он апеллирует к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)", и уверяет, что прямых переговоров с Россией якобы хочет 70% украинцев.

Позже телеканал NewsOne внезапно отменил телемост, который был запланирован на 12 июля, и заявил о давлении.

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