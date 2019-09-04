"Они просто гуляют": в Раде предложили радикальные меры по журналистам

В пресс-службе Верховной Рады предложили ограничить число журналистов, которые могут получить аккредитацию в парламент.

Такое предложение прозвучало на первом заседании Комитета ВР по свобде слова от главы пресс-службы Ирины Кармелюк, передает 112.ua.

По ее словам, следует создать Общественный совет, состоящий из представителей "уважаемых и рейтинговых СМИ". "Именно они и должны решать, кто из коллег может получить аккредитацию", - заявила Кармелюк.

Она отметила, что сейчас аккредитацию может получить кто угодно, включая блогеров, общественных активистов и других людей, далёких от журналистики.

"Они получают корочку и просто гуляют по кулуарам ВР, не освещая ее деятельность. В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать", - отметила Кармелюк.

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народных депутатов поймали на личных, порой интимных переписках, из-за чего политики стали всячески избегать объективов журналистов.

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