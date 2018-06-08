"Они одинаковы!" Политик вскрыл тайную связь между Путиным и Трампом

Психотипы президентов США и России одинаковы, только стоят на разных полюсах.

Такое мнение в интервью "Сегодня" высказал российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, анализируя политику Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Хотя американский президент раздражает людей, которых я очень уважаю, я вижу в нем весьма оздоравливающий шок для США, и плюс для Украины и мира в целом. Можно сказать, что Трамп – "та сила, что вечно хочет зла и вечно совершает благо". К сожалению, с Путиным не так – тот, в отличие от Трампа, говорит очень много правильных слов, но действует по-другому, и с другой мотивацией", - пояснил он.

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По словам Пономарева, стиль Трампа кажется непредсказуемым, потому что общество не привыкло видеть такое в исполнении политиков.

"Трамп ведет себя как многие бизнесмены. Он торгуется, ведь иногда на базаре нужно сделать вид, что ты уходишь, чтобы за тобой побежали и сказали: "хорошо, хорошо!". Случай с Кореей на это похож", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР.

Отметим, что Путин может встретиться с Трампом во время визита в столицу Австрии в июле.