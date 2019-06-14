"Он – слуга народа, а я – старое лицо?" Парубий потроллил Зеленского за кортежи

Спикер Верховной Рады и второй в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Парубий упрекнул президента Владимира Зеленского за кортежи из семи автомобилей.

На Международном форуме Via Carpatia-2019 он сравнил дорогу на работу главы государства со своей. Об этом написала главный консультант Службы президента АП Украины Инна Битюк в Facebook.

Андрей Парубий Facebook Инны Битюк

"Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – заявил Парубий на форуме.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому в реализации европейской интеграции Украины.

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