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"Он – слуга народа, а я – старое лицо?" Парубий потроллил Зеленского за кортежи

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Спикер Верховной Рады и второй в списке партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Андрей Парубий упрекнул президента Владимира Зеленского за кортежи из семи автомобилей.

На Международном форуме Via Carpatia-2019 он сравнил дорогу на работу главы государства со своей. Об этом написала главный консультант Службы президента АП Украины Инна Битюк в Facebook.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Facebook Инны Битюк

"Я живу в гостинице "Киев", где и жил во время Революции Достоинства. На работу хожу пешком. А мой "сосед" живет в большом особняке в Мариинском парке и ездит на работу кортежем из семи машин. Но при этом он, оказывается, – слуга народа, а я – старое лицо. Где логика?" – заявил Парубий на форуме.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская солидарность" готова объединяться и создавать коалицию с теми политсилами, которые поддерживают европейское будущее страны. При этом Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому в реализации европейской интеграции Украины.

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Персоны
Андрей ПарубийВладимир Зеленский
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Не пешком, а пешкой Порошенко…
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Парадокс. Спикер Парубий - хороший оратор, который двух букв связать не может.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Идиотизм. Президент должен на Таврии ездить?
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