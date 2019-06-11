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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

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Выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Конституционного суда Украины 11 июня вызвало волну возмущения в сети. Украинцы раскритиковали главу государства за то, что он читал речь с листа бумаги, несмотря на актерское прошлое.

Как известно, во вторник КСУ начал рассматривать конституционность указа Зеленского о роспуске Верховной Рады. Сам Зеленский выступил на заседании с короткой речью, назвав свою юридическую позицию "неоспоримой и безупречной". После этого он спешно покинул зал (все подробности читайте здесь).

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

"Не могу понять: как актер, всю сознательную жизнь свободно излагающий написанные кем-то речи, в новой роли никак не может говорить не по бумажке? Дело в памяти или в репликах?" — задался вопросом народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Под постом политика разгорелась бурная дискуссия. Пользователи сети сошлись во мнении, что у Зеленского либо маленький запас слов и ему тяжело дается специализированная лексика, либо никакой он не профессиональный актер. Ниже наводим самые яркие комментарии.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

коллаж

"Дело в смыслах. Актер в театре проводит работу над ролью, разбирая реплики, усваивая по смыслу и подтексту. Проживая их, он часто делает мысль автора своей. Реплики Зеленского в роли президента он не осмысливал. Он говорит чужие, не свои мысли, а времени на работу над ними, на их осмысление у него нет, как, очевидно, и желания. Мозг и речевой аппарат отказываются запоминать и проговаривать бесмыслицу, а это тексты, связанные с его новой должностью", — написал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай.

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

"Он не актер, а обычный кривляка", — убеждена Светлана Лисица.

"Артист учит текст и запоминает его. Мислительный процес не работает. У него очень маленький запас слов. Это происходит, когда человек не читает книг. Я не психолог — я библиотекарь с большим стажем работи", — подчеркнула Инна Рыбанцева.

"Дело, я думаю, не в памяти и репликах, и даже не в его умственном развитии или "недоразвитости", а в том, что все это — глубоко не его",— отметил Михаил Евстюнин.

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

"Тоже этот момент смущает. Есть два варианта, даже три. "Чувак" натурально не в состоянии говорить державною мовою, "чувака" лишили бодрящих веществ, ну и наконец куча сложных и непонятных слов, к тому же за выступление не заплатили", — предположил Константин Зализняк.

"Было объяснение от профессиональных актеров: он — не актер, а просто использует естественную маску, экспрессию. Вне этой маски ничего не умеет: ни держать паузу, ни делать логические ударения, ни быть убедительным — все, чем профессиональных актеров учат", — добавила журналистка Ирина Кащей.

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

Владимир Зеленский выступил с речью на заседании КСУ 11 июня 2019 года

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

Скриншот

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

Скриншот

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

Скриншот

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

Скриншот

"Не актер, а обычный кривляка": Зеленского распекли за выступление по бумажке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский попал в скандал из-за "прикида" на официальной встрече.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
Конституционный суд Украины
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Остапчук Дмитрий
Остапчук Дмитрий
ребята, все намного проще. Ему очень сложно говорить на украинском языке. Поэтому чтобы гарантированно высказать, что нужно и не сбиться (начнет думать-переводить в голове - и при выступлении на таком уровне - гарантированно сбился бы, допускал русизым или косноязычие) - лучше зачитать по бумажке. И сразу смыться, чтоб вопросы не задавали. Отвечать на украинском тоже сложно).
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Raider Raider
Raider Raider
Ну что ты с него возмешь , все было понятно с самого начала , он не актер актеров учат , и что бы поступить на актерский курс , нужно иметь талант и сдать экзамены по актерскому мастерству , а зеля дворовой розказчик анекдотов таким был и будет всегда , он неисправимо туп , как и его друзья и все его окружение((((
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че коментариев нет? Затирает старый демократический пенек?
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