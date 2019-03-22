Україну сколихнув черговий гучний корупційний скандал. Розслідування проекту "Bigus.info" щодо корупції в оборонній сфері підняли болючі питання ефективності реформи правоохоронної системи. Висновок сумний: Національне антикорупційне бюро (НАБУ) свідомо саботує розслідування в оборонній сфері. Орган створений на донорські кошти, що покликаний боротися з корупцією по-факту очолив її. Захмарні заробітні плати не зупинили корупційних схем, а просто підняли їх в ціні.

У розслідуванні йде мова про те, що 22-річний син Олега Гладковського Ігор та його спільники вибудували схему, в якій використовуючи зв’язки та службове становище батька, продавали контрабандні деталі вітчизняним бронетанковим заводам, що відносяться до концерну "УкрОборонПром".

У розслідуванні журналістів фігурують два детективи НАБУ - Дмитро Литвиненко та Олег Борисенко, через яких друзі сина Олега Гладковського за гроші вирішували проблеми пов’язані з діяльністю компаній-прокладок, що, власне, продавали контробандні деталі та давно фігурували в справах правоохоронних органів. Так, навесні 2017 року прокуратура передала в НАБУ частину листувань учасників оборонної афери Гладковського молодшого та його друзів Жукова та Рогози. Серед яких зокрема були переписки Жукова і Рогози, де вони обговорюють Ігоря Гладковського як третього учасника схеми.

Запити слідчих НАБУ в різні країни світу, в тому числі в Індію, стали причиною розірвання міжнародних контрактів, таких як контракти на модернізацію літаків Ан-32 ВПС, які забезпечують 60% чистого доходу ДП "Завод 410 ЦА". Всього на даний час відмінено більше 10 контрактів в яких перемогли українські підприємства, через що бюджет втратив десятки мільйонів доларів. Подібні дії підіграли Росії, яка з 2015 року вела активну пропаганду про Україну як ненадійного партнера в оборонній сфері.

Для прикладу можна майже зірваний контракт з Індією. ДП "Завод 410 ЦА" що є дочірнім підприємством ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт", виконувало одне з найбільших експортних замовлень в історії українського оборонно-промислового комплексу - замовлення ВПС Індії по ремонту і модернізації всього парку Ан-32 індійських ВПС (всього - 105 штук) вартістю 400 млн. дол. США. Лише титанічні зусилля для продовження контракту посадових осіб ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" дозволили залишити контракт у нашої держави та надходження іноземних інвестицій у бюджет.

Згодом стало відомо, що вся правоохоронна система роками знала про корупцію у схемах поставок на державний оборонний концерн. Ми бачимо неефективність роботи НАБУ через вибірковість покарань для "своїх" та "чужих". Детективи, які в рамках кримінального провадження "Оптимаспецдеталь" не розслідували справу, що була підконтрольна Ігорю Гладковському-молодшому і його партнерам, сьогодні намагаються перекласти вину та увагу на інших людей пов’язаних з оборонною сферою, хто не має відношення до справи Гладковського-Порошенка, адже і завод "Кузня на рибальському" бенефіціаром якої є Петро Порошенко, був згаданий в розслідуванні журналістів.

Цапа відбувайла знайшли швидко. Детективи НАБУ та САП затримали чинного та колишнього директорів ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", за підозрою у розтраті державних коштів за справою 2009 року, коли ці люди ще навіть і гадки не мали, що будуть мати відношення до оборонної сфери України. Варто зазначити, що оборонна сфера України не протягне лише за рахунок внутрішнього замовлення. Вище згадані керівники займалися пошуком іноземних інвесторів та залучали кошти ззовні, а не брали їх з бюджету. Правоохоронні органи наглядно продемонстрували, що буде з тими хто відстоює інтереси держави всупереч бажанню заробити на оборонці підконтрольним елітам приватним структурам.

Виходить, що замість ефективної роботи по встановленню винних НАБУ та САП вирішили просто кричати "Тримай злодія" голосніше, щоб перекрити інформаційний негатив щодо власної діяльності. Звинувачення в "кришуванні" приватних підприємств, які наживалися на оборонних замовленнях називають "неточностями та маніпуляцією" і в той же час розпочинають активну роботу про пошуку винних, щоб зробити вигляд зразково-показового правоохранного органу.

Очільник НАБУ Артем Ситник має розібратися з кадрами у власній системі та ініціювати проходження своїми підлеглими поліграфу для встановлення реальних винних не тільки у втраті Україною іміджу надійного партнера, але й для покарання людей, що своєю діяльністю прикривають схеми розтрати державних коштів. Підтвердження невинуватості обох детективів опустить рівень громадського невдоволення. Якщо ж пан Ситник відмовиться публічно перевірити своїх людей на поліграфі тоді постане цілком логічне питання: Може він теж "в темі"?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!